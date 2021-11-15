Профессиональный уход за волосами: фены Philips и их сильные стороны

Бренд Philips поставляет на европейский рынок высококачественные профессиональные и бытовые модели фенов. Эти товары отличаются надежностью, высокой эффективностью, за счет мощного потока воздуха, а также наличием удобных дополнительных функций. Выбрать модели, при помощи поисковых фильтров можно на сайте “Все цены Харькова”. Фены Philips отличаются не только ценой, но и спецификациями, которые влияют на их работу.

Philips Essential BHC010/10

Фен Philips BHC010/10 позволяет вашим волосам оставаться в изумительном внешнем виде даже в дороге. Преимуществом модели можно назвать то, что этот дорожный фен оснащен технологией ThermoProtect, защищающей волосы во время укладки. Благодаря удобным настройкам можно подобрать оптимальные параметры сушки для каждого типа волос. А для достижения компактности, фен оснастили складной ручкой.

1200 Вт мощности;

3 температурных режима;

насадка концентратор;

режимы: холодный воздух, ThermoProtect;

складная ручка;

вес – 290 г.

Средняя цена – 391 грн.

Philips DryCare Pro BHD274/00

Фен с насадками диффузор и концентратор Philips BHD274/00 дает возможность снизить негативное воздействие на структуру волоса во время сушки. Удобные насадки позволяют быстрее добиться желаемого результата при укладке, для получения упругих локонов используйте диффузор, а для гладких прямых волос – концентратор. Если вы желаете сравнить цены на фены, обращайте внимание на мощность выбранных моделей. Philips BHD274/00 предлагает до 2200 Вт.

2200 Вт мощности;

3 температурных режима;

2 скорости;

насадка концентратор и диффузор;

режимы: холодный воздух, ThermoProtect, ионизация;

вес – 728 г.

Средняя цена – 1 525 грн.

Philips Prestige HP8281/00

У этой модели множество преимуществ, начиная от мощности в 2300 Вт, заканчивая возможностью ионизации волос. Активация этого режима позволяет избавиться от намагниченности и сделать укладку идеально гладкой. В зависимости от типа волос пользователь может подобрать оптимальный уровень температуры и силы воздушного потока. Для фиксации укладки используйте режим холодного воздуха, он поможет закрепить полученный результат.

2300 Вт мощности;

3 температурных режима;

2 скорости;

насадка концентратор и диффузор;

режимы: холодный воздух, ThermoProtect, ионизация.

Средняя цена – 2 672 грн.

Выводы

Большим преимуществом фенов Philips является их доступность. Высокое качество, надежность и функциональность предлагаются покупателю по сравнительно низкой цене. Широкий выбор моделей для любых потребностей обеспечил Philips высокий спрос, а качество и долговечность техники, продолжают радовать покупателей.