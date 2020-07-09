Профессиональные средства для клининга: характеристики, виды, преимущества

Профессиональная уборка и химчистка представляет собой отдельную отрасль, в которой действуют свои стандарты, соблюдаются определенные технические условия, используются специальные инструменты, оборудование и, конечно же, химические средства. Они разительно отличаются от обычных моющих и чистящих бытовых товаров. Ведущими брендами, выпускающими их, выступают торговые марки Bufa, «Траверс», Tintolav, Seitz, Alberti Angelo и другие. Профессиональные средства для клининга требуют особых знаний в применении.

Особенности профессиональной химии для клининга

Упомянутые производители выпускают обширный перечень продукции различного типа и назначения. Средства поставляются в высококонцентрированном виде. Объем упаковки значительно превышает стандартный. Это обеспечивает максимальную экономию.

Различаются товары по предназначению. Так, средства для аквачистки предназначены для предварительной зачистки одежды и текстиля в специальной машине, а также для заключительной стадии их обработки. Они позволяют избавиться от грязи, жира, трудновыводимых пятен. Подбираются такие средства в соответствии с типом и составом тканей, уровнем загрязнения.

В отдельную категорию входят кондиционеры-ополаскиватели. Они выполняют сразу несколько функций: смягчают ткани, образуют защиту от загрязнений, придают приятный свежий аромат.

Включают в себя товары для клининга препараты препятствующие сваливанию шерсти и льна. Выпускаются производителями универсальные средства для жирования кожи и деликатные моющие составы для чувствительных к воде, высоким температурам и химии материалов.

Преимущества современных профессиональных средств

Производимые сегодня професиональные средства для клининга обладают перечнем важных преимуществ. К числу таковых относятся:

высокая эффективность в борьбе с проблемами разной сложности;

абсолютная безопасность для человека и обрабатываемых поверхностей (сохраняет при условии полного соблюдения правил применения);

сравнительно небольшая стоимость и невысокий расход.

Нейтральная, щелочная и кислотная химия используются совместно с профессиональным оборудованием, что дает возможность добиться максимального положительного эффекта. Покупая ее, необходимо обязательно проверять сертификаты, карты технической/экологической безопасности, инструкций и рекомендаций по применению.