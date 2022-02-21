Преимущества использования диспенсеров для стаканов

Организовать зону отдыха и ожидания в кафе, ресторане, офисе, развлекательном или образовательном учреждении, медицинской клинике, кинотеатре или любом другом месте не получится, если не использовать диспенсеры для стаканов. Используя их, можно быстро и при минимальном контакте с окружающей поверхностью (что очень важно в условиях коронавируса) получить стакан для воды или другого напитка. В современных реалиях диспенсер является необходимым устройством, используя которое, можно снизить риски распространения инфекционных заболеваний при нахождении в общественных местах.

Зачем нужен диспенсер для стаканов

Использование диспенсера позволит решить целый ряд задач:

выдача стаканов осуществляется поштучно. Все знают, как сложно бывает взять один стакан из стопки. Для выполнения этого «трюка» приходится использовать обе руки и всё равно сделать это аккуратно не удастся, вы точно прикоснётесь как минимум ещё к нескольким стакана, а ведь, таким образом, кто-то уже успел потрогать и ваш стакан;

быстрая выдача. Автоматическая выдача стаканов поштучно позволяет сэкономить время, уже через пару секунд у вас в руке будет стакан;

гигиеничное хранение. Без использования диспенсера организовать его просто невозможно. Как правило, стаканы стоят рядом с кулером, кофе машиной или ещё хуже хранятся на полках и в столах. Это негигиеничные способы хранения, которые уже наверняка не раз приводили к не самым приятным последствиям;

поддержание порядка. Наличие диспенсеров позволяет сохранить идеальный порядок на рабочем месте.

Типы диспенсеров для стаканов

В зависимости от характеристик диспенсер можно разделить на несколько типов:

по способу установки. Диспенсер можно установить под прилавком, если он будет использован в кафе, или на любую поверхность. Монтаж можно быть совершён вертикально, горизонтально или под углом, при этом необязательно привлекать специалистов;

в зависимости от особенностей стакана. Используя диспенсер, можно работать со стаканами всех самых популярных размеров. Естественно, для каждого размера потребуется отдельный диспенсер;

по типу корпуса. Сейчас для покупки доступны пластиковые и стальные диспенсера. Пластиковые модели имеют прозрачные стенки, сотрудники могут постоянно следить за чистотой внутри устройства. Стальной диспенсер прослужит намного дольше.

Какой диспенсер подойдёт вам

Понять, какие диспенсеры для стаканов стоит выбрать, и определиться с их количеством, несложно, просто составьте список критериев, ответив на следующие вопросы:

для каких напитков вы используете стаканы. Возможно, вам нужно хранить только стаканы для воды, тогда будет достаточно одного диспенсера. Если речь идёт о работе кафе, то стоит учесть все виды стаканов;

сколько сотрудников контактирует с прибором. Чем выше нагрузка на диспенсер, тем важнее его прочность.

Только на первый взгляд может показаться, что выбрать диспенсер просто, на самом деле ответ на этот вопрос требует детального изучения темы.