Признаки и причины нарушенного обмена веществ
Нормальное протекание обменных процессов необходимо для того, чтобы каждая клетка, орган и система поддерживали свою жизнедеятельность. Если обмен веществ (метаболизм) нарушается, это негативно отражается на функционировании систем организма, поэтому важно проводить профилактику метаболических сбоев.
Признаки
Нарушенный метаболизм проявляется:
- Быстрым изменением массы тела (вплоть до дистрофии или ожирения).
- Апатией, общей слабостью, плохой переносимостью нагрузок.
- Ухудшением состояния кожи. С целью оздоровления кожных покровов употребляйте витамины Eva Now Foods, купить их по невысокой цене можно здесь.
- Разрушением зубов, костной ткани.
- Пищеварительными сбоями.
- Осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы.
- Проблемами со сном.
- Болезненными ощущениями в суставах, мышцах, различных частях тела.
Причины
Обменные нарушения, для предотвращения которых применяется Now Foods Экстракт Босвеллии, обуславливаются:
- Эндокринными заболеваниями.
- Недостаточным или чрезмерным потреблением пищи, преобладанием простых углеводов и животных жиров в рационе.
- Обезвоживанием организма.
- Стрессовыми перегрузками.
- Возрастными изменениями.
- Ведением малоподвижного образа жизни.
- Дефицитом сна.
- Вредными привычками.
Профилактика
Для нормализации обмена веществ следует придерживаться принципов здорового образа жизни:
- Употреблять высококачественные продукты, содержащие требующиеся организму питательные вещества в оптимальных пропорциях (витамины, минералы, аминокислоты, омега-жирные кислоты, углеводы, жиры, белки). Если в вашем рационе недостаточно питательных веществ, принимайте женский комплекс Now Eve или Now Foods витамины для мужчин (описание).
- Исключить голодание и переедание.
- Нормализовать водный баланс.
- Поддерживать высокий уровень физической активности, ежедневно уделять внимание занятиям спортом, физкультурой. Постоянное движение – один из лучших способов улучшения метаболизма.
- Повысить стрессовую устойчивость.
- Оптимизировать режим дня.
- Укреплять иммунную систему, защищающую организм от инфекций и других неблагоприятных воздействий.
- Не допускать осложнений имеющихся болезней, проводя их своевременное лечение.
Перед тем как предпринимать решительные меры, направленные на устранение обменных нарушений, посоветуйтесь с эндокринологом.
Комментарии закрыты.