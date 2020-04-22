Признаки и причины нарушенного обмена веществ

Нормальное протекание обменных процессов необходимо для того, чтобы каждая клетка, орган и система поддерживали свою жизнедеятельность. Если обмен веществ (метаболизм) нарушается, это негативно отражается на функционировании систем организма, поэтому важно проводить профилактику метаболических сбоев.

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Признаки

Нарушенный метаболизм проявляется:

  • Быстрым изменением массы тела (вплоть до дистрофии или ожирения).
  • Апатией, общей слабостью, плохой переносимостью нагрузок.
  • Ухудшением состояния кожи. С целью оздоровления кожных покровов употребляйте витамины Eva Now Foods, купить их по невысокой цене можно здесь.
  • Разрушением зубов, костной ткани.
  • Пищеварительными сбоями.
  • Осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы.
  • Проблемами со сном.
  • Болезненными ощущениями в суставах, мышцах, различных частях тела.

Причины

Обменные нарушения, для предотвращения которых применяется Now Foods Экстракт Босвеллии, обуславливаются:

  • Эндокринными заболеваниями.
  • Недостаточным или чрезмерным потреблением пищи, преобладанием простых углеводов и животных жиров в рационе.
  • Обезвоживанием организма.
  • Стрессовыми перегрузками.
  • Возрастными изменениями.
  • Ведением малоподвижного образа жизни.
  • Дефицитом сна.
  • Вредными привычками.

Профилактика

Для нормализации обмена веществ следует придерживаться принципов здорового образа жизни:

  • Употреблять высококачественные продукты, содержащие требующиеся организму питательные вещества в оптимальных пропорциях (витамины, минералы, аминокислоты, омега-жирные кислоты, углеводы, жиры, белки). Если в вашем рационе недостаточно питательных веществ, принимайте женский комплекс Now Eve или Now Foods витамины для мужчин (описание).
  • Исключить голодание и переедание.
  • Нормализовать водный баланс.
  • Поддерживать высокий уровень физической активности, ежедневно уделять внимание занятиям спортом, физкультурой. Постоянное движение – один из лучших способов улучшения метаболизма.
  • Повысить стрессовую устойчивость.
  • Оптимизировать режим дня.
  • Укреплять иммунную систему, защищающую организм от инфекций и других неблагоприятных воздействий.
  • Не допускать осложнений имеющихся болезней, проводя их своевременное лечение.

Перед тем как предпринимать решительные меры, направленные на устранение обменных нарушений, посоветуйтесь с эндокринологом.

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