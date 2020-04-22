Признаки и причины нарушенного обмена веществ

Нормальное протекание обменных процессов необходимо для того, чтобы каждая клетка, орган и система поддерживали свою жизнедеятельность. Если обмен веществ (метаболизм) нарушается, это негативно отражается на функционировании систем организма, поэтому важно проводить профилактику метаболических сбоев.

Признаки

Нарушенный метаболизм проявляется:

Быстрым изменением массы тела (вплоть до дистрофии или ожирения).

Апатией, общей слабостью, плохой переносимостью нагрузок.

Ухудшением состояния кожи. С целью оздоровления кожных покровов употребляйте витамины Eva Now Foods, купить их по невысокой цене можно здесь.

Разрушением зубов, костной ткани.

Пищеварительными сбоями.

Осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Проблемами со сном.

Болезненными ощущениями в суставах, мышцах, различных частях тела.

Причины

Обменные нарушения, для предотвращения которых применяется Now Foods Экстракт Босвеллии, обуславливаются:

Эндокринными заболеваниями.

Недостаточным или чрезмерным потреблением пищи, преобладанием простых углеводов и животных жиров в рационе.

Обезвоживанием организма.

Стрессовыми перегрузками.

Возрастными изменениями.

Ведением малоподвижного образа жизни.

Дефицитом сна.

Вредными привычками.

Профилактика

Для нормализации обмена веществ следует придерживаться принципов здорового образа жизни:

Употреблять высококачественные продукты, содержащие требующиеся организму питательные вещества в оптимальных пропорциях (витамины, минералы, аминокислоты, омега-жирные кислоты, углеводы, жиры, белки). Если в вашем рационе недостаточно питательных веществ, принимайте женский комплекс Now Eve или Now Foods витамины для мужчин (описание).

Исключить голодание и переедание.

Нормализовать водный баланс.

Поддерживать высокий уровень физической активности, ежедневно уделять внимание занятиям спортом, физкультурой. Постоянное движение – один из лучших способов улучшения метаболизма.

Повысить стрессовую устойчивость.

Оптимизировать режим дня.

Укреплять иммунную систему, защищающую организм от инфекций и других неблагоприятных воздействий.

Не допускать осложнений имеющихся болезней, проводя их своевременное лечение.

Перед тем как предпринимать решительные меры, направленные на устранение обменных нарушений, посоветуйтесь с эндокринологом.