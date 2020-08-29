Ученые: Привычка лежать в постели со смартфоном таит в себе опасность

Использование гаджетов перед сном грозит мужчинам ухудшением качества спермы. К такому выводу пришли ученые в Академическом колледже Тель-Хай.

Израильские специалисты изучили образцы спермы 116 мужчин в возрасте 21-59 лет. Участников исследования расспросили о том, как они спят и насколько часто пользуются перед сном электронными устройствами, пишет журнал Sleep.

Как выяснилось, у тех, кто любит лежать в постели с телефоном, уменьшается количество сперматозоидов, а их скорость движения ниже. Также на качество спермы негативно влиял недосып.

По мнению экспертов, полученные результаты могут объясняться коротковолновым излучением от смартфонов в вечернее время.

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