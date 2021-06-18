Приложение для ресторана: почему оно необходимо

Сегодня у каждого уважающего себя ресторана есть онлайн-приложение, которое позволяет посетителям ознакомиться с меню, узнавать последние новости, также к нему, при наличии, привязывается и дисконтная/бонусная карта. Это действительно удобно и оказывает самое положительное влияние на бизнес не только благодаря оптимизации работы сотрудников, но и потому, что такие приложения являются дополнительным (и довольно эффективным) инструментом повышения прибыли.

Дело в том, что они одинаково удобны как для владельцев и администрации ресторана, так и для посетителей. Так, если говорить о бизнес-стороне, то для человека, который владеет рестораном, заказ приложения является выгодным вложением средств: у клиента перед глазами всегда будет напоминание о любимом месте, ему будут приходить разнообразные уведомления и сообщения, так что забыть о ресторане просто не получится. В результате частота его посещений увеличится в несколько раз. Обо всем этом и не только можно прочитать на https://agilie.com/en/services/restaurant-booking-discovery-and-food-ordering.

Что касается клиента, то для него такое приложение и вовсе является настоящей находкой – он всегда будет знать, когда в любимом заведении проходят акции, будет узнавать о новинках и сезонном меню и так далее. Благодаря этому посетитель ресторана сможет выбирать, когда именно он хочет посетить ресторан.

Одним из лучших примеров такого приложения является, пожалуй, “Макдональдс”. В нем можно посмотреть актуальные цены на все позиции в меню, а еще зарегистрированным пользователям ежемесячно приходят ваучеры, которые сподвигают их на то, чтобы заглянуть в ближайший “Мак”. При этом они, конечно, берут не только акционные позиции.

Еще одна известная сеть, которая сделала выбор в пользу разработки собственного приложения – это “Старбакс”. Оно позволяет пользователям всего в несколько касаний выбрать и оплатить что-то из меню, найти ближайшую кофейню и копить звезды на бесплатные напитки.

Маркетологами доказано, что приложение, которое разработано для ресторана, поможет ему выйти на новый уровень: улучшить качество обслуживания, привлечь больше посетителей и в итоге повысить доходы. Причем нужно заказывать не что-то типовое, а то, что будет полностью отражать характер заведения. Также в приложении обязательно должны быть реализованы все актуальные функции.