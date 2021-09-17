Преимущества сбалансированного вегетарианского питания

Люди уже давно привыкли к преимуществам питания растительного происхождения, таким как снижение холестерина и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ощущение легкости, а также этичность потребления пищи и сохранение окружающей среды. Но в этой статье будут представлены полезные стороны вегетарианской диеты, о которых говорят чуть реже.

Увеличение продолжительности жизни

В первую очередь увеличение продолжительности жизни связанно как раз-таки со снижением риска заболеваний, как онкологическими и сердечно-сосудистыми, так и диабетом (второго типа), остеопорозом, ожирением и так далее. Также разнообразие рациона, включающее в себя большое количество фруктов, бобовых, зелени, злаков и овощей дают организму необходимое количество витаминов и микроэлементов, что способствует его долгой и эффективной работе. Также в мясе и рыбе содержится много антибиотиков и других вредных добавок, которые отравляют организм человека и мешают его нормальному функционированию.

Улучшение пищеварения и перистальтики

С помощью употребления в пищу большого количества овощей, цельнозерновых продуктов, зелени, отрубей, бобовых и фруктов улучшается пищеварение, так как поступает большое количество клетчатки, которая облегчает процесс пищеварения и нормализует перистальтику кишечника. Также интересно, что клетчатка уменьшает голод, помогая справится с перееданием, что также позитивно сказывается на желудочно-кишечном тракте.

Экономия средств

Очень популярен миф о том, что вегетарианское питание дороже, чем мясоедство. Но это не так! Главными компонентами вегетарианства являются цельнозерновые и бобовые продукты, которые значительно дешевле мяса и рыбы. Также злаки и бобовые имеют большой срок годности, а это значит, что их можно закупать оптом и экономить на покупке еще больше. А чтобы не беспокоиться о росте цен на фрукты и овощи, лучше употреблять их в сезон, а также покупать замороженными, ведь в замороженном виде они сохраняют свои витамины и микроэлементы, а также все еще полны клетчаткой.

Увеличение разнообразия в пище

Переставая употреблять мясо, человек задумывается о включении в свой рацион большего количества продуктов для соблюдения необходимого баланса веществ и витаминов в своем организме. Это дает большой простор для составления самых разных комбинаций продуктов, что делает диету человека более разнообразной.

Так много преимуществ, а ведь это только поверхностное рассмотрение темы! Каждый сможет найти для себя еще больше полезных сторон такого типа питания с опытом, осталось лишь начать. А продукты оптом для диеты можно найти на сайте https://efspb.ru/