Преимущества и особенности врезных замков для входной двери.
Каждый хозяин дома или квартиры хочет обеспечить максимальную безопасность своему жилищу. Безусловно, качественная дверь очень важна, но не меньшую роль в защите жилья играет и надежный замок.
Врезные замки − самая популярная категория механизмов для входных и межкомнатных дверей. Модели с высокой секретностью, изготовленные из прочных материалов, обеспечивают надежную защиту дома, квартиры, коммерческого помещения.
Не стоит выбирать слишком простые бюджетные модели, поскольку они легко вскрываются разными способами − от бампинга до отмычки. Кроме того, запорные системы из дешевых материалов могут не выдержать силовую нагрузку и негативное воздействие окружающей среды. Лучшим решением будет обратиться к специалистам, можем порекомендовать магазин Замок.укр.
Как выбирать замки для входных дверей
Прочный и надежный замок врезной должен быть удобным в эксплуатации. Проблемой он должен стать для взломщиков, но никак не для домочадцев. Удобство и надежность сочетают в себе врезные замки сувальдного и цилиндрового типа.
Сувальдные замки
Замочные механизмы сувальдного типа обладают многими преимуществами:
- монтаж может осуществляться не только в деревянное, но и в металлическое дверное полотно;
- добраться до механизма сувальдного типа можно только через замочную скважину – с других сторон он надежно защищен прочным корпусом и дверным полотном;
- при необходимости можно усилить замок специальными бронированными накладками;
- большая вариативность сувальдного механизма не позволяет подобрать к нему ключи, чтобы проникнуть в дом без разрешения.
Среди минусов сувальдных замков:
- ключ большого размера не всегда удобен для пользования и ношения;
- замочная скважина может просматриваться;
- в большинстве случаев при поломке нужно полностью менять замок врезного типа (частичная замена возможна только для некоторых дорогих моделей).
Цилиндровые замки
Запорные системы цилиндрового типа также имеют много достоинств:
- они удобны и просты в эксплуатации;
- большинство моделей обладает доступной ценой;
- при поломке или утери ключа сердцевину замка несложно заменить;
- ключи небольшого размера удобно носить с собой;
- цилиндровые замки можно совершенствовать, усиливая защиту жилища.
Материалы изготовления и комплектация
Большинство врезных запорных систем изготовляется из прочных износостойких материалов. Лицевые и ответные планки могут быть стальными или латунными, корпус замка − стальным оцинкованным или с полимерным покрытием. В нашем каталоге вы найдете разные варианты комплектации: замки с дверной ручкой в комплекте, с разным количеством ключей, с защелкой или без нее и т.п.
На что обращать внимание?
Выбирая замочный механизм, учитывайте следующие моменты:
- назначение двери − входная или межкомнатная;
- материал изготовления дверного полотна: древесина, МДФ, металл, металлопластик, алюминий, комбинация нескольких материалов;
- тип замочного механизма: сувальдный со специальными пластинами, которые взаимодействуют с ключом, или цилиндровый со сменными личинками-цилиндрами.
- уровень секретности зависит от конструкции замочного механизма.
В нашем интернет-магазине можно приобрести запорные системы различных видов в полной комплектации или отдельные элементы для них. К вашему вниманию представлены основные врезные замки и дополнительные, для входных и межкомнатных дверей, с ручкой или без нее и т.п. При необходимости вы можете купить у нас отдельно защелки, ответные части, ручки, накладки и прочее.
Широкая цветовая палитра дверной фурнитуры позволяет подобрать изделие под дизайн двери, интерьера и экстерьера. Можно приобрети черные, серебристые, латунные, бронзовые замки и дополнительные элементы.
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