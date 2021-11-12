Преимущества и особенности врезных замков для входной двери.

Каждый хозяин дома или квартиры хочет обеспечить максимальную безопасность своему жилищу. Безусловно, качественная дверь очень важна, но не меньшую роль в защите жилья играет и надежный замок.

Врезные замки − самая популярная категория механизмов для входных и межкомнатных дверей. Модели с высокой секретностью, изготовленные из прочных материалов, обеспечивают надежную защиту дома, квартиры, коммерческого помещения.

Не стоит выбирать слишком простые бюджетные модели, поскольку они легко вскрываются разными способами − от бампинга до отмычки. Кроме того, запорные системы из дешевых материалов могут не выдержать силовую нагрузку и негативное воздействие окружающей среды. Лучшим решением будет обратиться к специалистам, можем порекомендовать магазин Замок.укр.

Как выбирать замки для входных дверей

Прочный и надежный замок врезной должен быть удобным в эксплуатации. Проблемой он должен стать для взломщиков, но никак не для домочадцев. Удобство и надежность сочетают в себе врезные замки сувальдного и цилиндрового типа.

Сувальдные замки

Замочные механизмы сувальдного типа обладают многими преимуществами:

монтаж может осуществляться не только в деревянное, но и в металлическое дверное полотно;

добраться до механизма сувальдного типа можно только через замочную скважину – с других сторон он надежно защищен прочным корпусом и дверным полотном;

при необходимости можно усилить замок специальными бронированными накладками;

большая вариативность сувальдного механизма не позволяет подобрать к нему ключи, чтобы проникнуть в дом без разрешения.

Среди минусов сувальдных замков:

ключ большого размера не всегда удобен для пользования и ношения;

замочная скважина может просматриваться;

в большинстве случаев при поломке нужно полностью менять замок врезного типа (частичная замена возможна только для некоторых дорогих моделей).

Цилиндровые замки

Запорные системы цилиндрового типа также имеют много достоинств:

они удобны и просты в эксплуатации;

большинство моделей обладает доступной ценой;

при поломке или утери ключа сердцевину замка несложно заменить;

ключи небольшого размера удобно носить с собой;

цилиндровые замки можно совершенствовать, усиливая защиту жилища.

Материалы изготовления и комплектация

Большинство врезных запорных систем изготовляется из прочных износостойких материалов. Лицевые и ответные планки могут быть стальными или латунными, корпус замка − стальным оцинкованным или с полимерным покрытием. В нашем каталоге вы найдете разные варианты комплектации: замки с дверной ручкой в комплекте, с разным количеством ключей, с защелкой или без нее и т.п.

На что обращать внимание?

Выбирая замочный механизм, учитывайте следующие моменты:

назначение двери − входная или межкомнатная;

материал изготовления дверного полотна: древесина, МДФ, металл, металлопластик, алюминий, комбинация нескольких материалов;

тип замочного механизма: сувальдный со специальными пластинами, которые взаимодействуют с ключом, или цилиндровый со сменными личинками-цилиндрами.

уровень секретности зависит от конструкции замочного механизма.

В нашем интернет-магазине можно приобрести запорные системы различных видов в полной комплектации или отдельные элементы для них. К вашему вниманию представлены основные врезные замки и дополнительные, для входных и межкомнатных дверей, с ручкой или без нее и т.п. При необходимости вы можете купить у нас отдельно защелки, ответные части, ручки, накладки и прочее.

Широкая цветовая палитра дверной фурнитуры позволяет подобрать изделие под дизайн двери, интерьера и экстерьера. Можно приобрети черные, серебристые, латунные, бронзовые замки и дополнительные элементы.