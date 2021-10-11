Преимущества холодильников типа side-by-side

Холодильники сайд бай сайд (side-by-side) — это большие и вместительные устройства, которые внешне больше похожи на шкафы, чем на привычные нам холодильники европейского (с нижней морозильной камерой) и азиатского (с верхней морозильной камерой) типа. Модели side-by-side принято считать американским типом техники, что вполне логично, ведь мода на них пришла к нам именно из Соединенных Штатов. Их главная отличительная черта заключается в большей ширине, и также в расположении морозильной камере не сверху или снизу, а сбоку (в большинстве случаев). Поэтому их и называют холодильниками side-by-side, что переводится как «бок о бок».

Преимущества таких устройств

Холодильник этого типа обойдется вам дороже, чем обычный с верхним или нижним расположением морозильной камеры. Также нужно дважды подумать, прежде чем покупать его в маленькую квартиру, ведь он займет прилично места. Но если в обоих случаях он вас устраивает, то и во время эксплуатации вы в нем не разочаруетесь.

Преимущества у холодильников типа side-by-side есть следующие:

Внешний вид. Выглядят они действительно премиально и эффектно. И главная их особенность заключается в том, что среди них нет моделей, которые имеют посредственный внешний вид. Даже самая бюджетная модель будет выглядеть круто, так как здесь сам форм-фактор излучает премиальность.

Вместительность. Если в обычных холодильниках полезный объем не достигает даже 400 л, то у side-by-side он доходит до 700 л. Нельзя не отметить, что их конструкция внутри камер максимально оптимизирована под удобное хранение большого количества разнообразных продуктов. Также в некоторых отделениях действует определенный климатический режим, наиболее подходящий для определенной еды, напитков и добавок.

Удобное расположение камер. Многие именно это преимущество не относят к числу важных. Но, согласитесь, доставать что-то из морозильной или холодильной камеры, не наклоняясь, гораздо удобнее. Разумеется, так будет не всегда, ведь размещать продукты можно в верхних и нижних отделениях. Но комфорт все равно будет намного выше. Есть также модели с нижней морозилкой, но и они намного удобнее.

Большой объем морозильной камеры. Владельцы обычных устройств, особенно те, кто живет в частных домах, нередко дополнительно покупают морозилку, так как той, что есть, им не хватает. С холодильником side-by-side вы такого дефицита объема чувствовать не будете, ведь там морозильная камера вдвое больше.

Возможность выбора. Разнообразие моделей здесь тоже достаточно внушительное, поэтому с подбором варианта именно под свои предпочтения и интерьер квартиры/дома у вас проблем не будет.

Большинство устройств оснащаются самыми современными инверторными компрессорами и системой охлаждения No Frost. А множество дополнительных функций делают их эксплуатацию максимально комфортной.

По ценам ситуация очень разная. В продаже есть техника side-by-side стоимостью от 20 тыс. гривен (даже немного меньше) до 100 тыс. и более.