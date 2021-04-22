Преимущества поливочных пистолетов-распылителей

Для получения хорошего урожая требуется регулярный полив сельскохозяйственных культур. При использовании простой лейки подобная процедура может быть затруднительной, особенно есть огород или сад имеют большие размеры. Упростить полив насаждений можно благодаря применению специализированных устройств – поливочных пистолетов. Главное, подобрать правильную модель, которая сможет обеспечить качественное увлажнение почвы.

Поливочный пистолет представляет собой специализированную насадку на шланг. При его помощи можно быстро и точно опрыскать нужные варианты сельскохозяйственных культур. Для подключения пистолета к шлангу используются специальные коннекторы и адаптеры. Благодаря им можно создать единую поливочную систему, которая будет отличаться повышенным удобством в эксплуатации.

Разнообразные поливочные пистолеты распылители имеют удобную ручку и курок. Помимо этого, они оснащены поворотной насадкой, которая позволяет регулировать напор и вариант подачи воды. Жидкость может выходить из устройства одной струей, душем, углом, конусом, дождем и прочими способами. Подобные варианты подачи воды позволят легко опрыскать почву даже в труднодоступных местах. Некоторые модели пистолетов дополняются телескопической ручкой. Она позволит использовать оборудование даже на большой высоте или в отдаленных местах.

Современные варианты пистолетов-распылителей могут быть созданы из металла либо пластика. Помимо этого, изделия изготавливаются и из комбинированных материалов. Устройства оборудуются резиновыми вставками и уплотнителями, которые обеспечивают герметичность всей конструкции.

К преимуществам использования пистолетов-распылителей стоит отнести возможность регулирования напора воды и способа его подачи. Помимо этого, подобное оборудование дает возможность равномерно орошать всю территорию с сельскохозяйственными насаждениями. При этом весь процесс полива не займет много времени. Кроме орошения почвы, подобные агрегаты можно использовать и для других нужд. При их помощи удобно мыть садово-огородный инвентарь. Задействовать устройства можно и для очистки фасадов зданий, тротуарной плитки и садовых дорожек.

Использовать пистолет-распылитель можно не только в ручном режиме. Его можно установить в нужную зону для тщательного полива растений. После того как почва в конкретном месте напитается влагой, устройство можно переместить на новую территорию для ее полива.