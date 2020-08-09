Правильно ли отказываться от ужина? И что же на самом деле происходит с теми, кто его пропускает?

Бытует мнение, что отказ от ужина способствует похудению. Наверняка многие из вас пробовали придерживаться такого подхода, но в скором времени срывались. Может, вам просто не хватало силы воли? «Наверняка», — подумаете вы. Действительно, поначалу переход на двухразовое питание переносится легко. Спустя пару дней по вечерам уже начинает ощущаться чувство голода. В результате человек не выдерживает и съедает какой-нибудь перекус перед сном, веря в то, что это ни на что не повлияет.

Однако, те люди, которые постоянно отказываются от ужина, впоследствии незаметно набирают вес.

Они руководствуются тем, что, пропуская какой-либо из трех приемов пищи, можно потреблять на треть меньше калорий, чем раньше. Конечно, это приведет к незначительному снижению веса, но большую часть сброшенных килограммов будет занимать вода. Впоследствии через некоторое время вес вернется, да еще и с избытком.

На самом деле, люди, которые отказываются от ужина, равно как и те, кто выбирает способы быстрого похудения с целью «сбросить столько-то килограмм за столько-то дней», придерживаются кратковременных низкокалорийных диет с низким содержанием соли и углеводов, которые способствуют быстрому выведению жидкости из организма. Вода составляет 70% от общей массы нашего тела. Таким образом, потеря жидкости, естественно, создаст иллюзию того, что вы сбросили несколько килограммов. Если спустя три дня вы вернетесь к обычному образу жизни или однажды съедите чуть больше, организм быстро вернет выведенную жидкость обратно.

Если переусердствовать с таким похудением, можно потерять не только воду, но и ценные для организма мышцы. Потеря мышечной массы приведет к замедлению основного обмена веществ, в результате чего создастся ощущение, что вы поправляетесь даже от воды. То есть, при потреблении такого же количества пищи, как и раньше, организм не только вернет обратно потерянную воду, но начнет запасать большое количество жира. Таким образом, отказ от ужина, равно как и диеты с низким содержанием жиров, углеводов и других веществ, не только не эффективны для похудения, но и могут привести к физическому истощению.

Так как же тогда сбросить лишний вес?

Лучшим способом похудения без вреда для здоровья является ежедневный контроль общего количества калорий. Необходимо придерживаться сбалансированного питания и не переедать. В процессе похудения самое главное — не торопиться, в норме за неделю можно сбросить до одного килограмма. Это разумная скорость снижения веса, при которой можно уменьшить реальные жировые отложения до желаемого уровня.

Если для вас отказ от ужина является способом снижения потребляемого количества калорий, то с такой же эффективностью можно просто есть чуть меньше в каждый прием пищи. Таким образом, общее количество потребляемых в день калорий будет находиться под контролем, но при этом придерживаться такого режима будет намного легче. Внезапный переход к двухразовому питанию для тех, кто привык есть три раза в день, может привести к обострению чувства голода, плохому настроению и перееданию. Пропуск ужина может значительно снизить общее качество жизни. В частности, если вы отказываетесь от ужина и при этом переедаете в обед, ни о каком похудении не может идти и речи, напротив, вы еще больше наберете вес.

Питаться три раза в день, потребляя при этом чуть меньше пищи, чем обычно, совсем не трудно. Тем не менее люди, которые не завтракают или едят на завтрак очень мало, не должны пренебрегать этим приемом пищи. Качественный завтрак должен включать не только основные продукты питания, такие как хлеб, печенье, рис или каши, но и как минимум два продукта, содержащих белок, как, например, яйца, молоко, мясо, бобовые или орехи, а также минимум один овощ и фрукт. Для многих такой завтрак покажется очень сытным.

Что касается обеда, то тут тоже должно быть достаточное количество основных продуктов и блюд. Хороший обед должен состоять из множества различных ингредиентов. Если вы хотите похудеть, то вставайте из-за стола с легким чувством голода, не наедайтесь «до отвала». Не следует пренебрегать и ужином, иначе перед сном может возникнуть желание перекусить, или вы будете вынуждены засыпать с чувством голода. Для того, чтобы снизить количество калорий на ужин, добавляйте в блюда меньше масла и ешьте больше овощей, чем мяса. В качестве основных продуктов рекомендуется отдавать предпочтение крупам или корнеплодам. Например, замените рис бобами или бататом, приготовленным на пару. Также лучше употреблять мясо птицы или морепродукты. Среди овощей лучше выбирать темно-зеленые или листовые.

Заметки Пао Сяо (咆哮日记)

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