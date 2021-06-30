Правильная архитектура ногтя

Не каждый мужчина понимает значение маникюра для женщины. Но мы то, девочки, знаем, что один сломанный ноготок может надолго испортить настроение. Чтобы этого не произошло, современные технологии наращивания позволяют не только укрепить, но и скорректировать форму и длину. При этом без основных знаний в области архитектуры ногтей базой здесь не обойтись.

Разбираемся с основными понятиями

Ногтевая пластина состоит из трех зон: кутикула, стрессовая зона и свободный край. Самая уязвимая – это стрессовая зона ногтя. Она наиболее подвержена поломкам и деформации. Поэтому при моделировании ей уделяется особое значение и важно, чтобы в ней располагался апекс.

В архитектуре ногтя есть такое понятие как апекс. Это наивысшая точка ногтевой пластины. Именно с помощью точно выстроенного апекса можно дополнительно укрепить ногти, и значительно увеличить срок носки декоративного покрытия. На изображении ниже представлен правильный вариант выравнивания длинных ногтей и архитектуры коротких пластин сбоку.

Какие могут быть ошибки при построении апекса?

Его отсутствие, то есть моделирование плоских ногтей, которые легко ломаются и деформируются. В результате посещать мастера придется значительно чаще. Слишком выраженный апекс приводит к тому, что ноготь выглядит не эстетично и при отрастании напоминает клюв. Смещенный апекс – тоже может привести к появлению сколов, трещин и потере прочности ногтя.

Что дает правильная архитектура ногтей?

скрывает дефекты и неровности;

уменьшает ломкость;

позволяет обрести желаемую форму ногтя;

декоративное покрытие носится гораздо дольше;

экономия средств за счет увеличения срока коррекции.

Каждому клиенту хороший мастер подбирает индивидуальные параметры по форме и длине ногтя. Зная основные правила построения, вы не попадете к специалисту низкой квалификации, а ваш маникюр всегда будет идеальным.

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