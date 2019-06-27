Правила организация ландшафтного дизайна на своем участке

Ландшафтный дизайн садового участка начинают с выбора единого стиля. Дизайнеры рекомендуют придерживаться его при выборе отдельных элементов. Главная роль в оформлении сада у растений, а второстепенная – у малых архитектурных форм. Как только общий стиль выбран, человек переходит на сайт https://ecoplant-pitomnik.ru/ – питомник растений для покупки всего необходимого.

Организация альпийского сада

Горный пейзаж – первое, что приходит на ум, когда слышишь словосочетание, альпийский сад. Первое правило – используют большой объем природного камня. Второе правило – ровного рельефа быть не должно. Композицию возводят на склоне, если его на участке нет, то строят искусственный уклон. При выборе главных элементов садового дизайна предпочтение отдают невысоким представителям семейства хвойных. Не стоит забывать о многолетних цветах:

злаки;

папоротники;

полынь;

хосты;

огненная гвоздика;

мыльнянка.

Дополнят композицию кустарники, например, сирень, барбарис, японская айва и так далее. На участке должны быть деревья – хвойные. Хорошо себя зарекомендовала туя, канадская ель. Опционально можно использовать одиночные посадки плодовых культур.

Консерватизм английского стиля

Жителей туманного Альбиона часто представляют владельцами усадеб, перед которыми расположен массивный и давно нестриженый газон. Доля правды в этом есть. Перед тем как приобрести тут https://ecoplant-pitomnik.ru/plodovye_derevya/ саженцы деревьев и кустарников, стоит разобраться в деталях. Первое правило – английский стиль не подразумевает наличие симметрии или ярких цветовых акцентов. Второе правило – ставка сделана на травы и листву:

деревья: каштан, рябина, лиственница;

кустарники: дерен, сирень, чубушник;

вблизи водоемов: осока, тростник, калужница, сибирские ирисы;

многолетние цветы: хосты, папоротники.

Архитектурный стиль

В садовом дизайне существует один из немногих стилей, который справедливо называют самым «растительным». В нем обыграны архитектурные элементы при помощи зеленых насаждений. К примеру, садовод может тут https://ecoplant-pitomnik.ru/hvojnye_derevya/el/ купить голубую ель, пихту, тую или сосну. Дополнят композицию многолетние цветы:

бузульник;

бруннера;

астильба;

зверобой и так далее.

Последний декоративный штрих привнесут кустарники, например, гортензии, барбарис, акация, розы парковые. Главное правило – больше ярких акцентов и четких линий.