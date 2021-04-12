Правда ли, что половые члены становятся меньше? Вот что говорит наука

Одна врач-эпидемиолог провела исследование — и забила тревогу. Она более четверти века изучает, как химикаты влияют на окружающую среду и наше здоровье. Поэтому, когда она говорит, что члены уменьшаются из-за загрязнения окружающей среды, причем это начинается еще в утробе матери, к ее словам стоит прислушаться.

Ученые-экологи годами предупреждали, что загрязнение может повлиять на наше здоровье со всех сторон. Недавно вышла новая книга с броским предупреждением: от промышленных химикатов уменьшаются пенисы и падает фертильность. Книгу «Обратный отсчет: как современный мир поставил под угрозу число сперматозоидов, изменил репродуктивное развитие мужчин и женщин и подверг опасности будущее человечества» написала доктор Шанна Свон (Shanna Swan), профессор экологической медицины и здравоохранения Медицинской школы Икана нью-йоркской клиники Маунт-Синай.

Доктор Свон — уважаемый исследователь и более четверти века изучает, как химикаты влияют на окружающую среду и наше здоровье. Поэтому, когда она говорит, что члены уменьшаются из-за загрязнения окружающей среды, к ее словам стоит прислушаться.

Если в соцсетях эта тема — скорее повод для шуток, то книга Свон вполне научна и имеет реальное значение. «Я много лет общаюсь с учеными и научными организациями и публикую исследования о воздействии на окружающую среду и репродуктивное здоровье, — говорит доктор Свон. — Цель этой книги — охватить как можно больше людей и привлечь их внимание к сложившемуся кризису в области репродуктивного здоровья, а также к химическим веществам в окружающей среде и образу жизни, которые влекут за собой эти перемены».

Вот что говорит наука и почему это важно.

Так, ладно, — а пенисы действительно уменьшаются?

Ага, причем это начинается еще в утробе матери. «Когда в организме беременной женщины повышается концентрация таких химических веществ, как фталаты, которые снижают уровень тестостерона, развитие гениталий ее мальчика нарушается, — объясняет доктор Свон. — Это приводит к так называемому „фталатному синдрому”, когда половой член становится меньше».

Данные об этом доктор Свон обнародовала еще в 2005 году. Ее работа, опубликованная в журнале «Экологические перспективы здоровья» (Environmental Health Perspectives), связала фталаты — искусственные химические вещества, широко применяемые в игрушках, моющих средствах, лаке для ногтей, мыле и т. д. — с физическими изменениями в развитии мальчиков. У родившихся от матерей с более высокими концентрациями фталатов при осмотре в годовалом возрасте чаще отмечается половой член меньших размеров и не полностью опущенные яички. Дополнительные исследования продемонстрировали аналогичные результаты.

А что происходит с фертильностью?

Существует так называемый «эффект 1%», из-за которого проблемы с репродуктивной функцией у мужчин в западных странах ежегодно растут примерно на 1%. К таковым относится снижение уровня тестостерона и количества сперматозоидов, что может повлиять на фертильность. Стоит отметить: по данным Всемирного банка, рождаемость в мире ежегодно снижается примерно на 1%.

Страдают и женщины. Количество выкидышей в США тоже растет примерно на 1% каждый год.

Доктор Свон считает падение количества сперматозоидов и другие отрицательные показатели репродуктивного здоровья тревожными сигналами. По ее мнению, эти изменения вызваны «сочетанием неправильного образа жизни и сотен химических веществ, с которыми люди по всему миру сталкиваются ежедневно и всю жизнь».

Другие эксперты согласны: это проблема

«Безусловно, копится все больше предупреждений в медицинской литературе, что количество сперматозоидов со временем может снизиться», — говорит доктор медицины и доцент урологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Иллинойсе Джошуа Халперн (Joshua Halpern). Но данное исследование не безупречно, говорит он, отмечая, что «оглядываться назад и сравнивать разные группы мужчин с течением времени очень сложно».

«Эти данные, безусловно, вызывают серьезную озабоченность, но нам нужны более качественные исследования, чтобы определить, что на самом деле происходит и почему», — говорит он.

Специалист по женскому здоровью и доктор медицины Дженнифер Уайдер (Jennifer Wider) считает, что эти сведения нельзя оставлять без внимания. «Это толково подготовленная книга от уважаемого эксперта в этой области, и она проливает свет на то, сколь пагубное влияние на репродуктивную функцию и гормоны оказывают химикаты».

Хорошо, и что нам теперь делать?

В «Обратном отсчете» подробно описывается, что может сделать каждый, чтобы снизить воздействие химических веществ, изменяющих гормональный фон, и изменить свой образ жизни, чтобы способствовать здоровому репродуктивному развитию. «Одна из простых стратегий — заменить пластиковые контейнеры для хранения продуктов и бутылки на кухне на стеклянные, керамические или металлические, — говорит доктор Свон. — Это поможет снизить воздействие влияющих на гормоны химикатов, что важно не только для беременных женщин и пар, которые собираются завести ребенка, но и для всех остальных, потому что это чревато долгосрочными последствиями для здоровья».

Доктор Уайдер рекомендует «обращать внимание» на окружающую среду. «Содержание фталатов, химикатов для производства пластика, и других веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в повседневных продуктах надо ограничить, и мы все должны требовать от властей перемен и более жесткой политики ради защиты детей, мужчин и женщин», — говорит она.

Если вы планируете завести детей, то можете предпринять и другие меры, чтобы повысить свою фертильность. «Большинство мер, полезных для здоровья вообще, хороши и для фертильности тоже, — говорит доктор Халперн. — Ключевую роль здесь играют здоровое питание, регулярные физические упражнения и снижение стресса. Избежать некоторых токсинов в товарах ежедневного потребления будет непросто, но поддаваться вредным привычкам вроде курения и подвергаться воздействию вредных химикатов все же не следует».

На сайте Свон есть раздел ссылок со сведениями о дюжине различных организаций, которые дают советы, как снизить воздействие токсичных химикатов.

Корин Миллер (Korin Miller)

Источник