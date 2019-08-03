Появление машины, способной читать мысли, становится всё ближе

Нейробиологи Калифорнийского университета при поддержке специалистов Reality Labs, исследовательского подразделения Facebook, продемонстрировали устройство, способное преобразовывать речь в текст в режиме реального времени на основании сканирования активности головного мозга. С одной стороны, полученные результаты производят впечатление, но с другой – говорят о том, что над технологией предстоит ещё немало потрудиться.

Надо сказать, определённые шаги в этом направлении делались и ранее, так что платформы интерфейса «мозг-компьютер» уже разработаны. Однако существующие модели предполагают, что пользователи будут мысленно указывать по одной букве на виртуальной клавиатуре – разумеется, процесс получится довольно длительный. Новизна предложенного подхода состоит в том, что учёные попытались использовать контекст и тем самым дать машине возможность преобразовывать слова и предложения целиком.

В исследовании приняли добровольное участие несколько страдающих эпилепсией людей, на поверхность мозга которых были имплантированы специальные датчики электрических сигналов решётчатой конструкции. Они были размещены в долях, отвечающих за речь и способность понимания.

Участники вслух отвечали на вопросы, предполагающие несколько вариантов ответов, например, оценивали своё состояние по десятибалльной шкале. Изучая электрическую активность головного мозга, система должна была распознать, когда и по поводу чего был задан вопрос, и основываясь на этом, определить, как отреагировал человек.

«Поняв», что именно спрашивалось, машина может установить набор возможных ответов. Точность результатов колебалась в диапазоне от 61 до 76 процентов, что намного лучше, чем 7-20 процентов, получаемые при простом угадывании.

Хотя исследование показало определённые результаты, оно высветило и недостатки сегодняшних технологий. Пусть электрические решётчатые датчики и не столь неудобны, как обычно используемые для экспериментов с мозговым интерфейсом зонды, их всё же требовалось имплантировать людям, которым предстояло хирургическое вмешательство по поводу эпилепсии. Кроме того, на данном этапе они отвечали всё же не мысленно, а вслух.

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