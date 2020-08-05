Появление и распространение пионовидной розы

Пионовидные розы получили благодаря кропотливой и долгой работе английских селекционеров. Вывел этот удивительный сорт Дэвид Остин. Первый вид был персикового оттенка, а второй – молочным. Сегодня пионовидные розы в спб можно купить темно-малинового, бледно-розового, молочного и персикового цвета.

Уникальные характеристики цветов от Остина

Уникальная черта сорта – окрашивание лепестков по типу «омбре». Независимо от оттенка, розы имеют светлый край и темную средину. Количество лепестков в бутоне насчитывается до нескольких тысяч. На ощупь такие цветы бархатные, отличаются пышностью. Если говорить об аромате, то спутать его с другими сортами очень трудно. Чаще всего запах пионовидной розы имеет явно выраженный аромат. Тут можно уловить нотки:

мирра,

фруктов,

мускуса,

чайного дерева.

Это необычное и неповторимое сочетание ароматов. Из-за пышности розу можно использовать в букете в единственном варианте, добавив несколько мелких бутонов и специальную ленту, украшенную жемчужинами. В специализированном интернет-магазине flowwow.com предлагают не только монобукеты, но и сочетание сорта с такими видами, как гортензия, фрезия, гипсофила и другими. Не менее красиво будут смотреться букеты с добавлением шиповника и различной зелени.

Отличаются композиции стоимостью, пышностью и оттенками. Часто такой вариант предпочитают использовать в качестве свадебных букетов. Цена их будет несколько выше традиционных вариантов, но эксклюзивность гарантирована. Такие розы долгое время сохраняют свежий вид, хорошо пахнут, продаются в любое время года, отличаются характерным окрасом и необыкновенной красотой.

Пионовидная роза – благоухающее воплощение чувств

Цветы от Остина являются символом крепких чувств и достатком. Они могут быть как дополнением композиции, так и основным элементом букета. Используют розы в букетах правильной или асимметричной формы.

Чаще всего делают букеты из не полностью раскрытых остинок, так композиция простоит более 10 дней, не теряя своего шика. Лепестки будут постепенно открываться, сохраняя свой аромат и красоту. Пионовидные розы являются отличной альтернативой пионам. Сегодня селекционеры вывели более 200 сортов, но у нас в стране доступны наиболее популярные варианты. Заказывать композицию из этих цветов нужно у профессионалов, ведь любая оплошность может испортить общую картину букета.