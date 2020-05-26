Повседневная поясная сумка: как выбрать

Сумки для ношения на поясе остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов. Интернет магазин аксессуаров в Украине предлагает различные модели для различных случаев: от повседневного ношения до нарядных вариантов. Совсем недавно такие изделия были популярны только среди туристов, продавцов на рынках и подростков. Сегодня сумки для ношения на поясе — популярные аксессуары, благодаря сочетанию стильного внешнего вида и функциональности.

Как правильно выбрать модель

Бытует мнение, что бананки можно носить только стройным людям, поскольку они визуально добавляют вес. Это неверно. Со вкусом подобранное изделие способно лишь подчеркнуть женственность образа у дамы и брутальность — у мужчины. Бананки универсальны: они одинаково уместны с повседневной одеждой, строгим деловым костюмом или летним платьем, выполненным из струящегося материала. Конечно, важно правильно подобрать материал. Например, с одеждой в стиле “кэжуал” хорошо смотрятся изделия из натуральной кожи или замши, а с летним платьем — текстильная сумочка, однотонная или с подходящим принтом. Джинсы или шорты великолепно гармонируют с самыми простыми и лаконичными моделями, лишенными каких-либо декоративных элементов. Такие изделия хорошо сочетаются с футболками и обувью в спортивном стиле — кроссовками или кедами.

Сумки на поясе красиво смотрятся не только в теплый сезон, но и в осенне-зимние холода, с куртками или пальто. Нужно лишь подобрать материал подходящей фактуры и проследить за тем, чтобы ремень не слишком перетягивал фигуру. В противном случае, она будет смотреться неестественно.

Функциональность

Какую бы модель вы ни выбрали, учитывать функциональность изделия нужно обязательно. Необходимо, чтобы аксессуар удовлетворял таким требованиям:

приемлемая цена бананки — изделие не должно быть запредельно дорогим;

вместительность — сумка должна вмещать необходимые вещи, которые могут понадобиться в любую минуту;

безопасность. Изделие непременно должно быть надежно закреплено, чтобы его невозможно было потерять;

практичность. Материал должен быть достаточно жестким, прочным и непромокаемым. В этом случае деньги, гаджеты и документы не пострадают от снега или дождя.

Даже самое красивое и стильное изделие, если оно не слишком удобно и вызывает дискомфортные ощущения, вряд ли доставит владельцу радость. Поэтому сочетание эргономичности и модного внешнего вида — необходимость.