Почему стоит заказать бронированные двери на dveri.com.ua

Сейчас никто не застрахован от воров-домушников. Поэтому нужно заранее задуматься о покупке и установке бронированных дверей, которые отличаются высоким уровнем прочности и надежности. Такую дверь точно не сможет взломать опытный грабитель. Если вам хочется спокойно спать и уходить на работу, не опасаясь прихода незваных гостей, тогда переходите на сайт специализированного интернет-магазина dveri.com.ua — здесь представлен широкий ассортимент самых разнообразных моделей по приемлемым ценам.

Основные преимущества бронированных дверей

Повышенный уровень надежности, защиты, пожароустойчивости, звукоизоляции — такое дверное полотно прослужит очень долго и гарантированно защитит от разного рода внешних воздействий. Обычно производители устанавливают сувальдные или цилиндровые замки, которые не так просто вскрыть. Качество конструкции зависит от ее функциональности, утеплителя, материала обшивки, толщины и прочности металла и других параметров. Довольно часто при производстве металлической конструкции дверного полотна применяется нержавеющая или холоднокатаная сталь. Цельногнутые элементы используются при изготовлении стального каркаса, благодаря чему, полотно выдержит всевозможные нагрузки. Петли-антисрезы устанавливают для того, чтобы предотвратить вероятность спиливания бронедвери. Петли бывают наружные и скрытые — выбирайте модели со скрытыми петлями, потому что их труднее срезать. При производстве используется минеральная вата, чтобы противопожарная конструкция защищала людей в помещении от распространяющегося огня. Особенность качественной конструкции — это плотное прилегание дверного полотна к коробке. Если вы видите трещины или зазоры, то такое изделие не стоит устанавливать и покупать. Заниматься установкой бронедвери можно собственноручно или посредством специалиста — если вы ни разу не проводили монтаж подобного рода, то стоит пригласить опытного мастера.

Для того, чтобы избежать покупки подделок по привлекательным ценам, рекомендуем попросить у продавца паспорт, подтверждающий высокое качество выбранной бронедвери. Некоторые модели отличаются между собой многочисленными характеристиками — именно от этого зависит их итоговая стоимость. Поэтому советуем выделить для себя наиболее важные параметры, чтобы на их основе выбрать бронедверь своей мечты. В случае возникновения вопросов, не забывайте проконсультироваться со специалистом по каждому из них.