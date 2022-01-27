Почему стоит заказать бронированные двери на dveri.com.ua

Сейчас никто не застрахован от воров-домушников. Поэтому нужно заранее задуматься о покупке и установке бронированных дверей, которые отличаются высоким уровнем прочности и надежности. Такую дверь точно не сможет взломать опытный грабитель. Если вам хочется спокойно спать и уходить на работу, не опасаясь прихода незваных гостей, тогда переходите на сайт специализированного интернет-магазина dveri.com.ua — здесь представлен широкий ассортимент самых разнообразных моделей по приемлемым ценам.

Основные преимущества бронированных дверей

  1. Повышенный уровень надежности, защиты, пожароустойчивости, звукоизоляции — такое дверное полотно прослужит очень долго и гарантированно защитит от разного рода внешних воздействий.
  2. Обычно производители устанавливают сувальдные или цилиндровые замки, которые не так просто вскрыть.
  3. Качество конструкции зависит от ее функциональности, утеплителя, материала обшивки, толщины и прочности металла и других параметров.
  4. Довольно часто при производстве металлической конструкции дверного полотна применяется нержавеющая или холоднокатаная сталь. Цельногнутые элементы используются при изготовлении стального каркаса, благодаря чему, полотно выдержит всевозможные нагрузки.
  5. Петли-антисрезы устанавливают для того, чтобы предотвратить вероятность спиливания бронедвери. Петли бывают наружные и скрытые — выбирайте модели со скрытыми петлями, потому что их труднее срезать.
  6. При производстве используется минеральная вата, чтобы противопожарная конструкция защищала людей в помещении от распространяющегося огня.
  7. Особенность качественной конструкции — это плотное прилегание дверного полотна к коробке. Если вы видите трещины или зазоры, то такое изделие не стоит устанавливать и покупать.
  8. Заниматься установкой бронедвери можно собственноручно или посредством специалиста — если вы ни разу не проводили монтаж подобного рода, то стоит пригласить опытного мастера.

Для того, чтобы избежать покупки подделок по привлекательным ценам, рекомендуем попросить у продавца паспорт, подтверждающий высокое качество выбранной бронедвери. Некоторые модели отличаются между собой многочисленными характеристиками — именно от этого зависит их итоговая стоимость. Поэтому советуем выделить для себя наиболее важные параметры, чтобы на их основе выбрать бронедверь своей мечты. В случае возникновения вопросов, не забывайте проконсультироваться со специалистом по каждому из них.

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