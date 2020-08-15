После поедания чеснока во рту остается неприятный запах. Не нужно чистить зубы – вот несколько простых и удобных способов, как избавиться от резкого запаха

Чеснок — самый распространенный ингредиент, который мы используем в приготовлении блюд. Вне зависимости от того, употребляют ли его в чистом виде или добавляют в соус — он всегда очень вкусный. Чеснок — самый незаменимый ингредиент, и сейчас он есть в каждом доме. Но когда-то он был нарасхват, и его быстро сметали с полок. Чеснок содержит очень много полезных веществ, и его регулярное употребление хорошо влияет на здоровье, поэтому нам стоит побольше его есть. Чеснок обладает особо сильной бактерицидной способностью, и его называют «пенициллином, выращенным в земле», поэтому его употребление чрезвычайно полезно для нас. Сейчас качество чеснока на рынках различно, поэтому при выборе нужно быть внимательнее, не стоит верить красивым словам продавцов.

В настоящее время цена на чеснок на рынке относительно низкая, так что вы можете купить про запас и на зиму. Чеснок — это истинное сокровище, но у него есть единственный недостаток — слишком сильный запах. Съев его, во рту остается неприятный запах, который долгое время не пропадает, в результате чего разговаривать с другими людьми просто неловко.

Существует множество способов приготовления чеснока. Его можно есть сырым или добавлять в качестве приправы во время жарки или варки супа. Еще с его помощью можно приготовить соус для сырых овощей и салата. Это очень вкусно, если хотите, можете попробовать. Что касается неприятного запаха изо рта, который оставляет после себя чеснок, то я предлагаю опробовать два способа избавиться от него. Вероятно, до этого вы думали, что помочь избавиться от запаха может только чистка зубов, но это хлопотливо и неудобно. Я же предлагаю два простых способа!

Первый способ: после чеснока съесть яблоко

Каждый раз, когда на столе появляется хого, все берут чесночный соус. Хотя вкус и отменный, но остается запах, от которого трудно избавиться. Запах чеснока действительно неприятный, некоторые люди, учуяв его, чувствуют тошноту, и им трудно его терпеть. Я тоже испытываю стойкую неприязнь к запаху чеснока, поэтому каждый раз после него ем яблоко: таким образом чесночный запах очень быстро исчезает, потому что яблоки богаты оксикислотами, которые могут уничтожать запах чеснока. Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях.

Второй способ: чайные листья

У чеснока сильный вкус, поэтому можно съесть что-то пресное, чтобы избавиться от его запаха. Чайные листья — отличный выбор. Их можно замочить в воде и пить как чай или жевать сырыми и сухими, что тоже неплохо. У меня такое «хобби» — я люблю жевать сухие чайные листья, мне нравится аромат. Чтобы убрать чесночный привкус, отлично подойдет использование чайных листьев, можете попробовать.

Надеюсь, что теперь все запомнили эти два способа, а те, кого все еще беспокоит запах чеснока изо рта, поспешите их попробовать! Лучше всего найти тот способ, который вам больше всего подходит. Эти два способа просты и удобны в применении, и они гарантированно никого не разочаруют.

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