Посевной материал «Semelita» – удачное решение для владельцев земель

Горох активно используют в качестве кормовой культуры, поскольку в нем содержится богатый набор полезных веществ и витаминов. Спрос на него никогда не уменьшается, а потому его насаждение считается достаточно прибыльным бизнесом. Многие аграрии выращивают бобовое растение на своих полях, так как оно неприхотливо к условиям культивирования, а также дает очень хороший урожай.

Широкий выбор сортов представленной культуры можно найти на торговой площадке «Semelita» – https://semelita.com.ua/rus/produkty/horokh. Каталог состоит из высококачественных предложений, оригинаторами которых являются фирмы из Чехии и Германии. Они не чувствителен к пониженным температурам, хорошо переносят холода и не нуждаются в особом уходе. Помимо этого, сырьё для посева из ассортимента:

1.Отвечает требованиям высокоинтенсивного производства.

2.Имеетвысокий потенциал урожайности.

3.Устойчиво к полеганию и осыпанию.

4.Хорошоадаптируется к почвенным пластам разных регионов.

5. Характеризуется оптимальными сроками созревания.

Чтобы покупателям было легче определиться с подходящим сортом, к ним на помощь всегда готовы прийти квалифицированные сотрудники предприятия. Они с удовольствием предложат гибрид, исходя из, особенностей почвы, климатической зоны и пожеланий клиента. Политика компании направлена на создание длительных отношений с заказчиками, а потому помочь им извлечь максимум пользу от совместного сотрудничества – в приоритете.

Дополнительные предложения владельца бренда

Чтобы полностью раскрыть потенциал сортов гороха от «Semelita», крайне важно придерживаться базовых правил и придерживаться рекомендаций, описанных в схеме защиты растений. Компания «Vitagro Partner», которой принадлежит бренд, владеет и другими торговыми марками. Так, например, клиенты могут приобрести эффективные препараты, которые созданы для устранения неблагоприятных явлений, способных нанести ущерб урожаю.

Аграриям также будет приятно узнать и о том, что предприятие основало проект, позволяющий получать ресурсы для выращивания совершенно бесплатно. В программе совместного выращивания урожая принимают участие многие сельскохозяйственные культуры, в том числе горох. Заключая такой договор, землевладельцы обретают порядочного партнера, который не только предоставляет ресурсы для культивирования, но и оказывает агрономическое сопровождение с выездом на поле агрария.