Говорят, что между близнецами при рождении возникает особая связь, которая не исчезает с годами. А ещё их называют двумя половинками одного целого.

Следующие поразительные факты о близнецах как нельзя лучше подтверждают их уникальность:

1. В 2008 году супруги из Великобритании узнали, что являются разнополыми близнецами, разлучёнными при рождении

Каждый из детей попал в приёмную семью, а спустя годы они встретились и поженились, не подозревая, что являются друг другу родными братом и сестрой. В итоге им пришлось расторгнуть брак в судебном порядке.

2. У близнецов могут быть разные биологические отцы

Такое действительно возможно, однако вероятность зачатия таких близнецов составляет 1 к 400.

3. Женщины, которые едят много молочных продуктов, склонны к рождению близнецов

Дикий ямс также увеличивает вероятность зачатия близнецов.

4. Если у пары идентичных (однояйцевых) мужчин-близнецов родятся дети от идентичных женщин-близнецов, то юридически их дети будут двоюродными братьями или сёстрами, а фактически – родными

Если одна пара идентичных близнецов женится на другой паре близнецов, то это явление носит название «четвертичный союз» или «квартетный брак».

5. 69 – самое большое количество детей, рождённых от одной женщины. К 40 годам у россиянки было 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четырняшки

Мать-героиня умерла в 2010 году в возрасте 93 лет.

6. У каждого человека есть свой уникальный запах, за исключением близнецов

Пара близнецов с одинаковой ДНК имеет один и тот же запах. Однако собак можно обучить отличать таких близнецов друг от друга, даже если они живут в той же среде и едят одинаковые продукты.

7. Несмотря на внешнее сходство, «звёздные» сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на самом деле являются двуяйцевыми, а не однояйцевыми близнецами

Сёстры выглядят как монозиготные (идентичные) близнецы, но в реальности являются дизиготными, то есть они имеют различные генотипы.

8. Первые известные науке «сиамские близнецы» произвели на свет в общей сложности 21 ребёнка, а в настоящее время их потомков насчитывается более 1500 человек

Сросшиеся близнецы Энг и Чанг Банкеры появились на свет в 1811 году, провели детство в Великобритании, а затем переехали в Таиланд.

9. Мать Эрнеста Хемингуэя заставляла его надевать одежду сестры, так как всегда мечтала о близнецах

Сестру Хемингуэя звали Марселина, а мать ласково называла мальчика «Эрнестина». Обоих детей женщина также называла «сладкие голландские куколки». Ниже на фото Эрнест стоит справа от родителей, а Марселина – слева.

10. У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев

Отпечатки пальцев формируются в утробе матери уже после разделения эмбрионов.

11. Близнецы начинают общаться друг с другом ещё в материнской утробе

На 14-й неделе они могут дотянуться друг до друга, а на 18-й неделе они, как правило, прикасаются друг к другу чаще, чем к себе.

12. У некоторых близнецов есть свой собственный язык

В отсутствии взрослых у младенцев-близнецов могут развиться свои собственные речевые модели. Они много времени проводят вместе, поэтому у них не бывает недостатка в устной практике. К сожалению, когда дети начинают учиться разговаривать, их собственный язык забывается.

13. Вероятность забеременеть двойней увеличивается с возрастом

У женщин старше 35 лет вырабатывается больше фолликулостимулирующего гормона, чем у женщин моложе этого возраста. Этот гормон повышает шансы родить близнецов. Но в то же время этот же гормон, по иронии судьбы, влияет на фертильность и снижает шансы забеременеть.

14. У мужчин-близнецов также могут родиться близнецы при условии, что у их жён образуется сразу две яйцеклетки

Шанс родить двуяйцевых близнецов увеличивается, если женщина сама является двуяйцевым близнецом, или она уже рожала двуяйцевых близнецов.

15. 22% всех близнецов – левши. Среди обычных людей леворукость встречается только у 10%

Существует теория, согласно которой леворукость начинает формироваться ещё в утробе матери.

16. В Нигерии наблюдается самый высокий в мире показатель многоплодной беременности и рождения однояйцевых близнецов

Реже всего многоплодная беременность встречается у китаянок.

17. Рожать близнецов у самок белых медведей в порядке вещей. По сути, они чаще всего рожают медвежат-двойняшек и реже – тройняшек или одного детёныша

Самки дают потомство вплоть до 25 лет.

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