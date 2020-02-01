Популярные и такие разные махровые полотенца

Среди всех видов и типов полотенец, махровые – самые популярные. Они универсальны, поскольку бывают разных размеров и применяются везде. Для примера, вспомните, видели ли вы банное или пляжное вафельное полотенце?

Особенная текстура помогает собирать всю влагу. И поэтому они так популярны. Всем приятно пользоваться удобными вещами по предназначению.

Итак, рассмотрим основные виды этого текстиля. Текстиль для кухни всегда небольшого размера и с невысоким ворсом. Также, как и маленькая плотность это важно для удобной эксплуатации на кухне. Как бы мы не старались, но даже красивое махровое полотенце иногда становится тряпкой, чтобы смахнуть крошки со стола или прихваткой. Поэтому, часто загрязняется в весьма сложные для выведения жирные пятна. Стирать их приходится постоянно. А гораздо удобней это сделать, если изделие маленькое.

Также, для использования на кухне рекомендуем полотенца из микрофибры или велсофта. По своей структуре они напоминают махровые, но поскольку изготовлены из синтетики, гораздо проще отстирываются. Из скользких искусственных волокон грязь удаляется гораздо быстрее.

Если взглянуть на современные коллекции в интернет-магазине https://domashniy.com.ua/mahrovye-polotentsa, то махровые полотенца есть не только среди кухонных, а и пляжных, и ежедневных, – вообщем, во всех категориях.

В ванной комнате гордо висит огромное количество махровых полотенец. А как иначе, если семья состоит из нескольких человек и у каждого из них есть свое предназначение? Стандартный набор для ежедневного использования состоит из 2-х: для рук и ног. Махровые полотенца банные обычно хранятся в шкафу. У ежедневных допустима средняя плотность, у текстиля, который должен собрать всю воду с тела – высокая.

А еще, для этого текстиля важна высота петелек. Высокие и плотно расположенные друг к другу – лучший вариант для банного текстиля. Низкие – 2мм, высокие – в пределах 7мм. Ухаживая за изделиями со столь сложной текстурой, следует помнить, что они долго сохнут и важно сушить их на свежем воздухе. Потоки воздуха расправят и разравнивают петельки махры. При стирке использовать только жидкие средства. Они гораздо быстрее выполаскиваются из полотна со столь сложной структурой.

Если в обычном или интернет-магазине вам предлагают для разного предназначения полотенца разных размеров и различными характеристиками, значит вы общаетесь с профессионалами, у которых большой ассортимент. У них есть, что вам предложить, поэтому продают товар только по предназначению.