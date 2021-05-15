Популярные аксессуары для надувных лодок

Надувные лодки ПВХ становятся все более востребованными. Они легкие, практичные, в сдутом виде занимают минимум места. Если лодка уже есть, но хотелось бы улучшить ее функционал, присмотрите соответствующие аксессуары. Ознакомиться с доступным ассортиментом и ценами вы можете по ссылке https://aqua-fasten.com.ua/aksessuary-dlya-naduvnyh-lodok-iz-pvh/. Упомянутые в обзоре аксессуары помогут вам повысить эксплуатационные параметры лодок ПВХ, улучшить их безопасность.

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Чем вам будет полезен транец

Небольшой подвесной мотор расширяет функционал плавсредства, но установить его реально не всегда. Альтернативное решение – специальный транец. Его монтаж поможет сэкономить время, силы на перемещение под веслами. В продаже представлены варианты в широком диапазоне цен, выбирайте тот, который соответствует бюджету.

О тентах и навесах

После ночевки под открытым небом в лодке обычно собирается конденсат – роса. Стояночный навес позволит вам забыть о такой неприятности. Лодочный тент – незаменимый аксессуар для ценителей многодневных походов, рыбалок с ночевками. Под него получится спрятать все важные вещи от дождя и росы.

Кресла и сидения

Подолгу сидеть во время рыбалки на твердом сидении достаточно сложно. Если вы цените собственный комфорт, присмотритесь к поворотным лодочным креслам. Удобный аксессуар подойдет для управления лодкой и рыбалки.

Что дает гидрокрыло

Гидрокрыло в комплекте аксессуаров для лодок ПВХ незаменимо. Легкое судно сильно задирает нос при движении под мотором. Зато гидрокрыло сможет успешно компенсировать такой эффект. Его правильный выбор даст гарантию максимальной безопасности и комфорта пассажиров.

Функции ходовых огней

Не стоит недооценивать пользу от навигационных ходовых огней для ПВХ лодок. Они должны быть на борту обязательно – это требование для любых плавсредств. Включают огни в темное время суток. Они станут гарантом вашей безопасности на реке, море или озере. Для быстрого поиска места стоянки удобно использовать мощный фароискатель.

Весла и якорь

Даже при наличии подвесного двигателя пара весел для лодки не помешает. С их помощью вы быстро переплывете от одного берега к другому, не распугав рыбу. Они беззвучные, позволяют плыть в любом комфортном темпе.

Якорь выбирайте такой, который не нарушит целостность мягких бортов, баллонов. С применением якоря вам будет очень просто зафиксировать судно в любом месте – например, посередине реки, где сильное течение.

Насосы и помпы

Насос позволит вам быстро накачать камеру и отправиться в плавание. Ручная модель недорогая, простая в использовании, но требует немало времени на накачку. Использовать функциональный компрессор удобнее – баллоны будут готовы за несколько минут. Электрический насос может работать от сети или аккумулятора подвесного мотора. При выборе ориентируйтесь на личные предпочтения и доступный бюджет.

Помпа поможет быстро откачивать воду вручную во время движения. Она безопасная для надувных бортов, максимально автоматизированная и простая в использовании.

А еще всегда держите под рукой тюбик с клеем для мелкого ремонта. Подробнее о нем читайте по ссылке https://aqua-fasten.com.ua/fasten/montazhnye-ploshadki-s-zamkom/klej/.

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