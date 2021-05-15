Популярные аксессуары для надувных лодок

Надувные лодки ПВХ становятся все более востребованными. Они легкие, практичные, в сдутом виде занимают минимум места. Если лодка уже есть, но хотелось бы улучшить ее функционал, присмотрите соответствующие аксессуары. Ознакомиться с доступным ассортиментом и ценами вы можете по ссылке https://aqua-fasten.com.ua/aksessuary-dlya-naduvnyh-lodok-iz-pvh/. Упомянутые в обзоре аксессуары помогут вам повысить эксплуатационные параметры лодок ПВХ, улучшить их безопасность.

Чем вам будет полезен транец

Небольшой подвесной мотор расширяет функционал плавсредства, но установить его реально не всегда. Альтернативное решение – специальный транец. Его монтаж поможет сэкономить время, силы на перемещение под веслами. В продаже представлены варианты в широком диапазоне цен, выбирайте тот, который соответствует бюджету.

О тентах и навесах

После ночевки под открытым небом в лодке обычно собирается конденсат – роса. Стояночный навес позволит вам забыть о такой неприятности. Лодочный тент – незаменимый аксессуар для ценителей многодневных походов, рыбалок с ночевками. Под него получится спрятать все важные вещи от дождя и росы.

Кресла и сидения

Подолгу сидеть во время рыбалки на твердом сидении достаточно сложно. Если вы цените собственный комфорт, присмотритесь к поворотным лодочным креслам. Удобный аксессуар подойдет для управления лодкой и рыбалки.

Что дает гидрокрыло

Гидрокрыло в комплекте аксессуаров для лодок ПВХ незаменимо. Легкое судно сильно задирает нос при движении под мотором. Зато гидрокрыло сможет успешно компенсировать такой эффект. Его правильный выбор даст гарантию максимальной безопасности и комфорта пассажиров.

Функции ходовых огней

Не стоит недооценивать пользу от навигационных ходовых огней для ПВХ лодок. Они должны быть на борту обязательно – это требование для любых плавсредств. Включают огни в темное время суток. Они станут гарантом вашей безопасности на реке, море или озере. Для быстрого поиска места стоянки удобно использовать мощный фароискатель.

Весла и якорь

Даже при наличии подвесного двигателя пара весел для лодки не помешает. С их помощью вы быстро переплывете от одного берега к другому, не распугав рыбу. Они беззвучные, позволяют плыть в любом комфортном темпе.

Якорь выбирайте такой, который не нарушит целостность мягких бортов, баллонов. С применением якоря вам будет очень просто зафиксировать судно в любом месте – например, посередине реки, где сильное течение.

Насосы и помпы

Насос позволит вам быстро накачать камеру и отправиться в плавание. Ручная модель недорогая, простая в использовании, но требует немало времени на накачку. Использовать функциональный компрессор удобнее – баллоны будут готовы за несколько минут. Электрический насос может работать от сети или аккумулятора подвесного мотора. При выборе ориентируйтесь на личные предпочтения и доступный бюджет.

Помпа поможет быстро откачивать воду вручную во время движения. Она безопасная для надувных бортов, максимально автоматизированная и простая в использовании.

А еще всегда держите под рукой тюбик с клеем для мелкого ремонта. Подробнее о нем читайте по ссылке https://aqua-fasten.com.ua/fasten/montazhnye-ploshadki-s-zamkom/klej/.