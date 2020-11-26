Румыния входит в состав Евросоюза. Став подданным страны, вы сможете пользоваться всеми правами, доступными гражданам Европейского Союза. Вы получите возможность найти работу мечты, получить действительно качественное европейское образование или открыть свое дело, свободно передвигаться между странами ЕС, путешествовать в 62 государства мира, с которыми безвиз и многое другое. Помочь в этом могут юридические компании. Но выбрать компанию стоит по отзывам клиентов, на различных отзовиках: https://bigotzyv.ru/testimonial/otzyv-kak-ya-oformlyal-grazhdanstvo-s-trust-group/.

Кто имеет право на гражданство

В законе о гражданстве Румынии есть исчерпывающий список всех документов, которые вам понадобятся. Здесь же прописаны способы получения подданства. Количество необходимых документов будет прямо зависеть от выбранного вами способа

Самая простая и востребованная процедура получения гражданства страны – упрощенная. Однако право на то, чтобы ею воспользоваться, имеют только лица, доказавшие свое рождение или проживание на территории страны до 1940 года. К этой категории относятся также их потомки. Такие лица получают право восстановить гражданство, так как их незаконно лишили возможности быть гражданами Румынии.

Воспользоваться этим способом могут граждане СНГ, а конкретно – жители части западной и южной территории современной Украины, а так же Молдавия. До 1940 года, эти земли были во владениях республики Румыния, позже присоединенные к СССР.

Другие способы стать румынским гражданином.

Их несколько:

Через натурализацию. Проживать в стране больше 10 лет. Получить ВНЖ, потом ПМЖ.

По праву рождения. На него могут претендовать лица, у которых родитель – гражданин Румынии. Место рождения ребенка не играет роли.

Претендовать на гражданство могут дети, усыновленные румынскими резидентами.

Последние три способа не самые простые. Жители стран СНГ часто интересуются более простым способом – репатриацией.

Алгоритм получения гражданства Румынии

Нужно сделать следующие шаги:

Заполнить анкету. Чтобы ее точно приняли, возьмите консультацию у юриста, разбирающегося в вопросе миграционного законодательства. Собрать документы, в том числе подтверждающие наличие румынских предков. Подать документы на получение гражданства республики. После прохождения проверки Министерством юстиции Румынии издается указ о присвоении гражданства. Следующий шаг – присяга и получение заветного сертификата. Транскрипция документов и получение паспорта.

Какие документы потребуются при натурализации?

Натурализация не отличается от других стран Евросоюза. Первый этап – прохождение квалификационного периода. Нужно прожить на территории республики не меньше 10 лет. Сначала выдается вид на жительство, следом – ПМЖ, и в итоге вы становитесь гражданином Румынии.

Обязательное знание языка, культуры и истории. Подтверждаются полученные знания посредством экзамена. Документы об успешной сдаче сдаются в общем пакете.

Основания для натурализации имеют следующие лица, которые осуществили:

Брак с гражданином Европейского Союза или Румынии;

Воссоединение семьей, гражданами Румынии;

Покупку недвижимости в стране;

Инвестирование средств в экономику Румынии или других государств Евросоюза;

Открытие бизнеса в государстве.

Документы подтверждающие натурализацию также нужно подать на рассмотрение властями Румынии.

Нужный пакет документов для восстановления гражданства

Бумаги собираются по стандартному списку с добавлением дополнительных. Нужно собрать следующий пакет документов:

Действующий паспорт гражданина.

Загранпаспорт, полученный в этой же стране.

Свидетельства о рождении претендента, его детей, при условии, что они так же восстанавливают гражданство.

Свидетельства о рождении предков, которые проживали на территории Румынии до 1940 года. Если родители (бабушки, дедушки) уже умерли, предоставляется свидетельство о смерти.

При наличии – свидетельство о браке и разводе заявителя и его предков.

Справка, свидетельствующая об отсутствии судимости.

Сюда же вкладываются три заявления, заполненных на румынском языке. В первом сообщается о желании получить подданство страны. Здесь указывается, будет ли жить потенциальный гражданин на территории страны или за ее пределами. Во втором заявитель подтверждает, что подает документы в первый раз. Третье заявление подтверждает, что претендент не нарушал закон страны и не планирует преступать его в дальнейшем.

Для получения гражданства несовершеннолетним ребенком требуется согласие от второго родителя. Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, дают самостоятельное согласие.