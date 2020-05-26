Получение высшего образования в Праге – начало успешной карьеры в Европе

Прага – самая красивая столица Европы, город с великим историческим наследием и один из самых романтичных городов мира. Но кроме красоты и истории, Прага еще и один из самых современных городов. Власти Чехии активно приглашают к себе высококвалифицированных специалистов со всего мира. Приглашают также и иностранных студентов, для обучения в своих ВУЗах.

Получить высшее образование в Праге можно на чешском языке, в этом случае образование бесплатное, и на английском языке, в этом случае образование платное. Стоимость варьируется в зависимости от специальности и университета, но в среднем цена обучения составляет около 250000 чешских крон за семестр.

Учеба в Праге подразумевает наличие учебной визы. Чтобы ее получить у потенциального студента должен быть аттестат об окончании средней школы или диплом какого-то учебного заведения, если это продолжение учебного процесса.

Обучение в университетах Праги на технических, научных, медицинских специальностях предполагает сдачу экзаменов, среди которых есть экзамен по профильному предмету. Если студент выбирает обучение по гуманитарному или педагогическому профилю, то экзамены, чаще всего, проходят в виде тестов или собеседований.

Европейский уровень образования дают студентам и выпускникам большие возможности и перспективы. Но так же и предъявляет к ним большие требования. Учиться, как говориться, приходиться “в поте лица”. В отличии от российских университетов, обучение в университетах Праги дает студенту право выбора какие лекции посещать. Но необходимо учитывать то, что каждый предмет имеет вес, который измеряется в так называемых кредитах. И чтобы студенту перейти на следующий курс, ему необходимо набрать определенное количество кредитов.

После прохождения всего курса обучения студент пишет дипломную работу и сдает госэкзамены.

Учебы за границей это всегда трудности, сопряженные с тем, что нужно проходить обучение на не родном языке и привыкать к новому окружению. Но эти же трудности являются и мотиватором для студентов. Каким бы ни был тяжелым процесс обучения, дипломы университетов Чехии признаются в Европе и во всем мире, уровень полученных знаний делает выпускников конкурентноспособными на рынке труда в любой сфере и в любой стране мира.