Получение гражданства Израиля для еврея

Получение гражданства Израиля для каждого еврея является уникальной и зачастую непростой процедурой. В стране действует программа репатриации, т. е. возвращения на Родину. Однако поиск документов, подтверждающих наличие еврейских корней, может стать настоящим испытанием для будущего репатрианта. Чем больше будет собрано доказательной базы для подтверждения еврейского происхождения, тем проще будет получить статус репатрианта, с дальнейшим получение израильского гражданства.

Репатриация в Израиль возможна только после подтверждения еврейства. Если семейный архив не сохранился или же была изменена фамилия, во избежание гонений во времена СССР, необходимо действовать следующим образом:

подготовить пакет документов, подтверждающий еврейское происхождение;

заполнить анкету;

записаться на собеседование в консульство;

пройти собеседование с консулом.

В чем заключаются сложности

Среди всех перечисленных пунктов наиболее сложным является сбор документов. Если вы являетесь внуком/внучкой, подтвердить происхождение довольно трудоёмко. Каждый кандидат в репатрианты должен уделить максимум внимания сбору доказательств. Консул лишь проверяет данные и принимает окончательное решение.

Субъективные факторы и личные суждения не берутся во внимание при рассмотрении кандидата. Только документы могут подтвердить принадлежность к еврейскому народу. Оригинальные актовые записи зачастую получить очень непросто, но именно в них содержится информация о национальности. Израильское государство не очень доверяет «новым справкам». Поэтому к сбору доказательств необходимо подходить с особой тщательностью.

Обращайтесь к профессионалам

Если грамотно подойти к поиску еврейских корней, с получением гражданства не возникнет проблем. Вы сможете уехать в рамках программы возвращения на Родину, получить возможность на адаптацию и материальную поддержку. Обращайтесь в Российско-Израильский консультационный центр РИКЦ russia-israel.com, чтобы не сталкиваться с проблемами при сборе документов.

Вы можете получить первую консультацию, чтобы понять, как действовать далее. Специалисты помогут подготовить необходимые документы, чтобы Вы не тратили лишнее время и нервы. Мы расскажем, как действовать, сделаем всю работу за вас, подготовим Вас к прохождению собеседования с консулом. Сотрудники РИКЦ всегда готовы помочь получить гражданство Израиля самым простым и быстрым способом.