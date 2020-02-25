Новое исследование показало, что половая распущенность резко увеличивает риск развития рака

Новое исследование вывило, что частая смена сексуальных партнеров увеличивает риск заболеть раком на целые 91 процент.

«Эксперты обнаружили, что пожилые женщины, у которых на протяжении всей половой жизни было десять или более любовников, на 91 процент чаще имели онкологические заболевания по сравнению с теми, у кого был только один партнер», — сообщает издание Sun.

Исследование ученых Университета Англия Раскин показывает, что многие виды рака, такие как рак шейки матки, рак предстательной железы и полости рта, связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем. Чем больше партнеров, тем больше вероятность инфицироваться.

«Как у мужчин, так и у женщин большое количество половых партнеров было связано с повышенным риском развития рака», — сказал руководитель исследования доктор Ли Смит.

В то время как беспорядочная половая жизнь всегда была широко распространена, уровень рождаемости в США продолжает стремительно падать.

С 2007 по 2011 год уровень рождаемости в США снизился на 9 процентов – всего за четыре года. В 2016 году этот показатель в Америке снизился до значения 59,8 рождений детей на тысячу женщин, что является самым низким за всю учетную историю.

В то время, когда, как уже неоднократно отмечалось, средства массовой информации пропагандируют лишенный здравого смысла секс и гедонизм, такие ведущие издания, как CNN, продолжают публиковать статьи о «преимуществах одиночества».

Сексуальная распущенность привела к рекордным показателям заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний в США, «комбинированные случаи сифилиса, гонореи и хламидиоза достигли рекордного уровня в Соединенных Штатах в 2018 году».

Ну что ж, прекрасно.

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