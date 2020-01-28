Поломки входных дверей: почему случаются и как обезопасить себя от них?

Качественные входные двери – это залог безопасности жилища, а также лицо дома, поскольку именно они первыми предстают перед гостями. К тому же, металлические двери – достаточно дорогое приобретение, к подбору которого подходят максимально серьезно.

Исходя из этого, становится особенно обидно, когда новые и недешевые двери внезапно перестают выполнять возложенную на них функцию и теряют привлекательность. Почему такие ситуации случаются и как обезопасить себя от них, рассмотрим ниже. Советуем заглянуть на сайт dvernoyolimp.com.ua, где сможете заказать надежные двери входные по доступной цене.

Наиболее распространенные причины ненадлежащего функционирования входных дверей:

Низкое качество продукции. На сегодняшний день 90% входных дверей декорированы накладками из МДФ, которые придают моделям стильный внешний вид, при этом совершенно исключая возможность осмотреть само полотно двери.

Нарушение технологических процессов во время изготовления, что приводит к появлению “слабых” мест, подверженных быстрому износу во время активной эксплуатации.

Использование некачественной фурнитуры. Желая сэкономить, лучше выбрать бюджетный вариант покрытия, чем удовлетвориться дешёвыми замками и ручками, которые приходят в негодность в кратчайшие сроки.

Неправильная установка дверей, без учёта кривизны стен и прочих особенностей проема. В таком случае возможен перекос полотна и его проседание, что значительно снижает как защитные свойства, так и герметичность конструкции.

Любая из представленных проблем обязательно должна решаться профессионалами, поскольку желание исправить поломку самостоятельно часто приводит к бесповоротному повреждению и более дорогому ремонту в следствие.

Как избежать или максимально снизить вероятность поломки входной двери?

Основные правила:

Приобретать входные двери стоит только в проверенных магазинах или сетях и обязательно просить предъявление сертификата качества. Такая простая манипуляция позволит избежать подделок, выполненных кустарным способом в ближайшем гараже.

Не стесняйтесь спросить у консультантов о преимуществах той или иной двери, сразу же озвучивая сумму, на которую вы рассчитываете. Часто можно подобрать двери хорошего качества по приемлемой цене, если пожертвовать дизайном.

После доставки двери и перед ее установкой тщательно проверьте фурнитуру – петли должны закрываться плавно и бесшумно, ручка – удобно лежать в руке и легко нажиматься. Также проверьте и замки: плавное закрывание без заедания механизма – обязательное условие для изделий надлежащего качества.

Доверяйте установку профессионалам, поскольку уважающие себя и клиента компании обычно предоставляют гарантию на работу, что позволяет избежать лишних трат в случае возникновения каких-либо проблем.

Внимательно осматривайте полотно и механизмы хотя-бы раз в 6 месяцев, очищая и смазывая их по мере необходимости.

Для уличной двери непременным условием является установка козырька, который защитит ее от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Что делать, если возникла поломка?

В случае, если неисправность возникла в период действия гарантии, стоит обратиться в магазин, в котором вы совершали покупку и потребовать гарантийного ремонта или замены товара на аналогичный, но надлежащего качества.

Если же неприятность произошла по истечению гарантийного срока, стоит обращаться к квалифицированным мастерам, которые произведут необходимые ремонтные работы с минимальными временными и финансовыми затратами.