Полет на самолете: чтобы не прогадать с подарком, дарите небо!

Если вы думаете, что дарить сертификат на полет на самолете можно только тем, кто любит высоту и экстрим, то ошибаетесь. Сегодня в аэроклубах есть много разных видов авиатехники и способов подняться в небо, что каждому можно подобрать вариант по душе. Воздушное путешествие может превратиться в романтический вечер над ночным мегаполисом или в наполненный адреналином рывок среди туч. В комфортабельном салоне или за штурвалом спортивного самолета — вот в чем состоит сложность выбора. Какие же еще возможности открывают нам авиаклубы?

Light Fly для спокойной и оригинальной прогулки по небу

В большей степени это прогулочные и экскурсионные полеты над городом. Поскольку самолет летит на малой высоте, можно рассмотреть местные достопримечательности, красивые окрестности, удивительные панорамы, ночные пейзажи. Все это время пассажиры находятся в салоне в комфортных условиях, можно даже с гидом. Это лучшее место для селфи, раздумий, погружения в себя или признания в любви своей второй половинке. Для полета на самолете не нужна специальная подготовка, он не оказывает перегрузки на организм, практически не имеет ограничений по здоровью. Отличный вариант для тех, кто впервые знакомится с небом и не пылает особой страстью к экстриму.

В кабине с пилотом для познавательного путешествия

Наблюдение за работой пилота в режиме реального времени – это незабываемо. Пребывание в кабине только чего стоит: эти сотни датчиков, лампочек, рычажков, громадные наушники… Можно даже послушать радиообмен между пилотами или диспетчерами. Полет настолько захватывает дух и окрыляет, что его непременно захочется повторить (или даже попробовать самостоятельно управлять самолетом). Но и это тоже возможно!

На месте второго пилота для уверенных в себе личностей

Для смелых и рискованных аэроклубы предоставляют шанс почувствовать себя в роли пилота. Да что там прочувствовать — побыть им. Для этого можно взять пробный урок. Но к этому полету придется подготовиться: инструктор сначала расскажет теорию: как управлять техникой, как все устроено, ознакомит с функциями основных приборов. Предлетная подготовка техники проводится вместе с учеником. А затем — в небо. Там уже будет все в руках новичка. А если не все, то штурвал точно. Первый подъем в небо ознакомительный, в него входят горизонтальный полет и маневрирование.

Суперэкстрим для избранных

Кто знает, что такое «Бочка», «Петля Нестерова», «Штопор», для тех есть подарок поярче и погорячее — полет с пилотом-экстремалом. Для таких вылетов используют легкомоторные самолеты: они резвые, проворные, маневренные и по скорости уступают лишь истребителям. Но на такую воздушную прогулку решится не каждый. Зато те, кто не побоится подняться в небо и выполнить программу максимум по финтам, вращениям и прочим фигурам высшего пилотажа, будет чем гордиться и что внукам рассказать. И показать! С помощью экшнкамеры можно заснять весь полет от момента взлета и до приземления. Если у вас такой нет, то многие аэроклубы предоставляют их в аренду. Не рекомендуем упускать такой шанс. Уверены, что это будут впечатления на всю жизнь.

«М» или «Ж»? В небе нет разницы!

Даже самый экстремальный полет нельзя назвать «чисто мужским» подарком. Работники аэроклубов говорят о том, что современные молодые девушки и взрослые женщины тоже абсолютно не против посидеть за штурвалом и исполнить несколько финтов. Более того, сегодня многие покупают прогулки на самолетах целым семьям с детьми. Но тут нужно предварительно узнать, какие есть ограничения по возрасту.

Чтобы не прогадать с подарком

Выбирая сертификат, заранее уточните все детали и условия. Узнайте есть ли какие противопоказания по здоровью, сколько он действует, присутствует ли на аэродроме какая-нибудь инфраструктура, какая нужна форма одежды и прочие рекомендации. И потом смело делайте покупку.

Поверьте, виновник торжества непременно оценит такой подарок. Ведь что может быть лучше ярких и незабываемых эмоций!