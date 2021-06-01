Покупка электрического чайника BORK
Если вы любите качественный, ароматный чай, то слышали, что вкус напитка, все его нотки раскрываются по-разному, в зависимости от способа заваривания. Немаловажное значение в этом процессе имеет то, какой чайник вы используете. Обычная мелкая бытовая техника для кипячения не способна в полной мере раскрыть аромат удивительного напитка. С этой задачей справляются чайники BORK. Они имеют функцию заваривания чая прямо в чаше чайника, благодаря специальной опускаемой корзине. Модели от надежного производителя имеют и другие преимущества.
Достоинства электрических чайников BORK
Чайники BORK имеют немало значимых достоинств:
- расширенный функционал – множество режимов работы, способов заваривания;
- поддержание заданной температуры напитка в течение 1 часа;
- функция отложенного старта;
- простота управления;
- легкий уход и обслуживание;
- высокий уровень надежности;
- экономия электроэнергии при работе;
- стильный дизайн.
Чайники BORK имеют удобную и интуитивно понятную панель управления, где можно задавать конкретные функции работы. Использовать такую технику можно и стандартным способом для кипячения чистой воды, и для приготовления горячих напитков. Все детали без проблем моются, быстро очищаются. Благодаря изысканному дизайну каждая модель из линейки производителя впишется в любой интерьер – от классики до ультра современного.
Чтобы купить электрический чайник от надежного производителя, обратитесь в фирменный магазин, где вам предложат полный ассортимент, развернутую консультацию и массу сопутствующих услуг.
Преимущества покупки техники BORK в официальном магазине
Производитель активно открывает фирменные бутики по всей территории России. Здесь представлены востребованные модели техники, предоставляется долгосрочная гарантия качества. Покупатели могут рассчитывать на услуги технического, сервисного обслуживания. Если в процессе эксплуатации будут выявлены малейшие дефекты, вы можете обратиться в сервисную службу. Поломки устраняются профессионалами в кратчайшие сроки. В гарантийный период такие работы проводят бесплатно. Воспользоваться услугами сервисной службы можно и после завершения срока действия гарантии.
Доставка бытовой техники известного бренда осуществляется транспортными компаниями. При оформлении заказа нужно уточнить, как вы хотите его получить. Перед отправкой все товары проверяют, надежно упаковывают.
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