Подробный обзор стиральной машины LG F0J5QN3W дает четкое представление о качестве, положительных свойствах бытовой техники

Выбирая бытовую технику необходимо соотносить стоимость, эффективность, надежность, экономичность. Многие торговые бренды не в состоянии совмести все важные для клиента требования. Современная стиральная машина LG F0J5QN3W при доступной стоимости открывает массу возможностей быстро, качественно привести вещи в порядок. Небольшой размер поможет поместить помощника в напольном шкафу кухни или углу ванной. Стиральная машина оснащена 30 см люком для фронтальной загрузки, позволяя быстро поместить нужное количество белья в барабан.

За раз можно загрузить до 7 кг сухого белья. Электротэны быстро нагреют воду до 950 градусов, чтобы легко справится с любым типом загрязнения. Прямой привод инверторного двигателя работает практически бесшумно, гарантируя максимум комфорта, не мешая беседе находящимся рядом людям. Специально разработанный производителем мотор Motion DIRECT DRIVE обеспечивает вращение в шести режимах. Корейские стиральные машины идеальный помощник для хозяек, быстро справятся с любым загрязнением за небольшой промежуток времени.

Характеристики LG F0J5QN3W

Тип, автомат с фронтальной загрузкой.

Полная загрузка 7 кг сухих веще.

Экономное энергопотребление класса А+++.

Эффективная стирка любого типа вещей.

Отжим 1000 об\мин.

Программ 14.

Уровень шума при отжиме и стирке 55\72.

Масса 72 кг.

Габариты 60×56×85.

Автоматическая сушка отсутствует.

Особенности эксплуатации

Идеальный помощник способный быстро привести вещи в порядок будет отличным подарком хозяйке семьи из нескольких человек. Дети пачкают одежду быстрей, чем мама способна приводить в порядок. Новая модель техники от корейской компании легко решит трудную задачу. Загрязнения любой сложности не проблема, если купить стиральную машинку с интеллектуальной начинкой последнего поколения. Наличие специальной программы Tag On дает возможность, воспользовавшись смартфонов добавить до 20 новых режимов работы к имеющимся 14 заводским. Это увеличит эффективность работы оборудования.

Предусмотрена возможность добавлять новую одежду во время стирки, что весьма удобно для многодетной семьи. Дети всегда пачкаются быстрее, чем техника успевает приводить одежду в порядок. Модель приспособлена принять новые вещи в барабан и продолжать стирку с места остановки. Инновационная система Smart Diagnosis быстро обнаружит мелкие неисправности, подаст сигнал владельцу о необходимости замены пришедших в негодность компонентов. Функция отсрочки старта 3-19 часов добавляет максимум удобства, если нужно запустить машину в ваше отсутствие.

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