Подборка лучших вентиляторов для дома

Наступает лето, а, значит, в доме снова будет жарко и душно. Спасением станут напольные вентиляторы, которые ускоряют циркуляцию воздушных масс по комнате, снижая температуру и проветривая пространство. В этой публикации мы собрали пятерку лучших бытовых моделей проверенных брендов в соотношении «цена-качество».

SmartMi Standing Fan 2s

Вентилятор Xiaomi с 7 широкими лопастями создает в квартире приятную, свежую атмосферу за считанные минуты. Крыльчатка скошенной формы образует воздушный поток, имитирующий естественное дуновение ветерка. В корпус встроен мощный Li-ion аккумулятор, который позволяет использовать вентилятор автономно, без подключения к сети. Заряда батареи хватает на 20 часов беспрерывной работы. Управлять прибором можно дистанционно через смарт-приложение MiHome. Регулируя угол поворота (30°, 60°, 90° и 120°), можно создать в комнате идеальный микроклимат.

Gorenje SMART AIR 360 L

Безроторный вентилятор нового поколения отличается высокой мощностью и бесшумной работой. Предусмотрено 3 разных скорости работы — Normal, Natural, Sleep, что позволяет сильнее или слабее охладить помещение. Автоматическая регулировка мощности работы гарантирует, что в комнате всегда будет поддерживаться прохлада вне зависимости от колебаний температуры за окном. Вентилятор можно регулировать по высоте, настраивать угол наклона (от 30 до 360 градусов), ставить на таймер и не только.

UFO ATSFI-121

Это не просто вентилятор — это многофункциональная климатическая установка комплексного действия, с помощью которой можно кардинально изменить микроклимат в помещении. Три широкие лопасти ускоряют циркуляцию воздушных потоков. Ионизатор наполняет помещение полезными ионами серебра и оказывает антибактериальный эффект. В корпусе установлен резервуар для воды и распылитель, который увлажняет воздух, что особенно важно астматикам и аллергикам. Мощность установки — 100 Вт, предусмотрено 3 режима работы: нормальный, природный, сон.

Rowenta VU1950F2

Недорогой вентилятор отличается качественной сборкой, неплохим функционалом и удобной конструкцией. Три лопасти диаметром в 40 см эффективно поддерживают свежесть и приток воздуха в помещении. Установлен регулятор наклона и высоты для равномерного распределения воздушных масс по комнате. Корпус продуман до мелочей: ударопрочный пластик легко моется, эргономичная ручка облегчает перенос прибора по квартире, а решетка с мелкой сеткой защищает от травм.

Ardesto FNM-X1W

Крупногабаритная модель обладает целым рядом полезных функций для создания приятной атмосферы в доме. Помимо традиционного охлаждения с помощью осевых лопастей, вентилятор может наполнить помещение холодным паром для увлажнения. Для этого в корпусе установлен бак на 1,5 л, который легко моется. Защита от перегрева продлевает срок эксплуатации устройства. Вентилятор имеет три скорости, которые можно выбирать при помощи пульта ДУ или LED-дисплея. Также стоит отметить таймер и красивую подсветку.