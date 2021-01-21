Подборка лучших велосипедов для города

Что может быть лучше неспешной велопрогулки по улицам родного города? Чтобы активное времяпрепровождение доставляло настоящее удовольствие, важно выбрать удобный, практичный и долговечный транспорт, который прослужит не один сезон. В этой статье рассказываем о самых удачных городских велобайках с разумным соотношением цены и качества.

Ardis Verona

Велосипед Ardis с крупными колесами 28 дюймов привлекает ретро-дизайном и продуманной конструкцией. Мягкие покрышки от Duro не боятся мелких камней, битого стекла и другого мусора, встречающегося на дорогах. Все наиболее изнашиваемые механизмы спрятаны внутрь, что значительно упрощает их обслуживание и продлевает срок эксплуатации транспорта. Мягкое седло и руль с прорезиненными накладками обеспечивают удобство езды даже на дальние расстояния. Еще один плюс — вместительная корзинка для покупок, закрепленная в передней части рамы.

TOTEM Comfort-M

Мужской велосипед украинского производства с барабанными тормозами отличается замечательной управляемостью и строгим внешним видом. Модель оборудована прочной стальной рамой и удобным регулируемым рулем. Велобайк имеет мягкое седло для более приятной езды. Задний ножной тормоз поможет не упасть даже при экстренном торможении. Металлические крылья защищают одежду от грязи и облегчают уход за транспортом. Вес модели — всего 17 кг, поэтому она подойдет жителям многоэтажных домов без лифта.

Titan VALENCIA

Женская модель с броской, красно-белой расцветкой была представлена в 2020 году и моментально полюбилась представительницам прекрасного пола. Стальная рама не боится повреждений, равно как и широкие 26-дюймовые колеса из прочной резины. Форма руля North Road разработана с учетом женской анатомии. На велосипеде можно ездить за покупками, складывая их на удобный багажник или в установленную в передней части корзину. Надежные ободные тормоза не подведут в непредвиденной ситуации.

ARDIS Lido

Практичный городской велосипед с запатентованными покрышками CST с легкостью преодолеет неровности дороги и холмистые участки пути. Рама и амортизационная вилка изготовлены из ударопрочной стали, выдерживающей серьезные нагрузки. Большие колеса велосипеда быстро набирают скорость при минимальных усилиях. Двойной алюминиевый обод обеспечивает плавный ход, а сиденье анатомической формы — максимальное удобство. Среди других плюсов — узнаваемый дизайн и комбинированный тип тормозов.

FORWARD Valencia

Мужскую модель со складной рамой удобно хранить и перевозить в багажнике. Сиденье FWD Comfort позволяет чувствовать себя весьма бодро в дороге и не ощущать усталости даже при длительном марафоне. В данном велобайке отсутствует амортизация, но имеется жесткая вилка, которая дает хорошую стабильность для поездок даже по извилистым дорогам. В комплектации идет багажник, звонок, крылья, подножка — все, что нужно для повседневных прогулок. Среди других преимуществ — низкая цена и шесть режимов скоростей, которые регулируются удобным переключателем.