Почему стоит почитать «Илиаду» и «Одиссей»

Личность и биография известного древнегреческого поэта Гомера до сих пор хранит в себе много тайн. Однако именно его авторство на такие знаменитые памятки античной литературы как «Илиада» и «Одиссея» прославило поэта на века, внесло весомый вклад в развитие всей мировой литературы и культуры вплоть до современности. Отличительные черты:

именно в этих произведениях впервые был письменно зафиксирован античный гекзаметр как форма стиха в поэзии;

сюжеты произведений нашли свое отражение в бессмертных произведениях мировых художников и скульпторов;

оба произведения стали потрясающе полными источниками изучения быта, нравов, традиций и законов морали той эпохи, а также дали четкое представление о ведении военного искусства в ту эпоху;

во времена античности и долгое время после них произведения Гомера служили для людей символом героизма и самоотверженности.

Сегодня каждый человек имеет потрясающую возможность книги Гомера читать онлайн. Посредством их можно прикоснуться к миру античности и окунуться в эпоху древнего мира.

Книга Илиада – эпичное монументальное произведение, описывающее кровавые и жестокие битвы во времена античности, в том числе во время Троянской войны, в исходах которых не последнюю роль играли древнегреческие боги, вершащие судьбы простых смертных и сами нередко участвовавшие в самих боях, ведь вся война – это воля богов.

Также внимания заслуживает книга Одиссея. Она по сюжету тесно связана с Илиадой, так как рассказывает о приключениях греческого правителя Одиссея, возвращавшегося домой после Троянской войны. Рассказ о возвращении описывает фактически последний этап путешествия Одиссея на пути к Итаке. Однако так как он содержит множество отступлений и воспоминаний поэта о Трое, прошедших испытаний и приключений Одиссея, то можно сказать, что описано в произведении около 10 лет жизни главного героя.

Оба произведения тесно связаны, но если «Илиада» лишь живописно описывает кровавые сцены, поединки и смелость воителей, то сюжет «Одиссеи» более динамичный и разнообразный. Здесь, помимо богов, есть и другие мифологические существа – дети богов, волшебники, чудовища, людоеды, сирены, циклопы и царство мертвых, где Одиссей встречается с душами умерших. Во всех схватках с этими непостижимыми ужасами древнего мира главный герой Одиссей выходит победителем благодаря уму, находчивости, смелости духа. Он добирается домой к своей возлюбленной жене Пенелопе и сыну Телемаку на родной остров Итака. Стоит отметить, что книга Илиада или Одиссея заслуживает внимания. Эти произведения обязательно стоит почитать.