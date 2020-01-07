Почему стоит купить iPhone 11?

IPhone 11 является достойным преемником прошлогоднего iPhone XR. И хотя этот гаджет пользуется большой популярностью среди пользователей, новая модель точно может произвести куда большее впечатление. Флагман 2019 года от Apple радует стильным дизайном, большим выбором цветовых решений, производительностью и абсолютно новым блоком камер. А еще, он гораздо доступнее многих других смартфонов, что делает его весьма бюджетным выбором. Вот причины, которые объясняют почему стоит купить айфон 11.

Новый блок камер

Помимо уже привычной камеры, Apple позаботились о новом, сверхшироком объективе. Он поставляется с переработанным интерфейсом камеры, который предоставляет пользователям обзор того, что находится за рамкой, и дает возможность использовать сверхширокое изображение для получения увеличенного снимка. Сверхширокая камера также позволяет делать пейзажные снимки от края до края. А при съемке в ограниченном пространстве с использованием 4-кратного оптического зума, вы сможете сделать «резервную копию».

Ночной режим

Ночной режим теперь включается автоматически в условиях плохого освещения. Он помогает сделать фотографии ярче и уменьшить шум на готовых снимках. Используя как автоматическую обработку, так и ручное управление, пользователи могут делать четкие снимки при слабом освещении, даже если кажется, что при таком свете невозможно получить хорошую фотографию. Главное убедиться, что в кадре ничего не движется.

QuickTake

Прошли те дни перехода в режим видео, когда вы хотите быстро поймать момент. Новая функция под названием QuickTake позволяет вам нажимать и удерживать кнопку спуска в режиме фото, чтобы запись началась просто мгновенно.

Slofies

Видео значительно улучшено по всем направлениям, но особенно эти доработки коснулись передней камеры iPhone 11. Она теперь содержит более широкий мегапиксельный сенсор и возможность поворота в ландшафтный режим для съемки селфи. Фронтальная камера iPhone 11 также снимает видео 4K, с расширенным динамическим диапазоном до 30 кадров в секунду и новым режимом замедленной съемки, который Apple хочет, чтобы люди использовали, чтобы съемки «sloifies».

Бионический чип A13

Все три iPhone 2019 года оснащены новым чипом A13 Bionic, который имеет 8,5 миллиардов транзисторов и способен выполнять более 1 триллиона операций ЦП в секунду.

Улучшенное время автономной работы

Компания позаботилась и об увеличении срока автономной работы. Так, iPhone 11 работает на час больше, чем его прямой предшественник iPhone XR. А это значит – еще больше времени на просмотр видео, прослушивание музыки, общение с друзьями.

Выбор цветовых решений

Консервативные любители классики могут остановить свой выбор на черном или белом iPhone 11. Но даже эти привычные цвета смотрятся достаточно элегантно. Красный здесь получился ярким и смелым, чего нельзя сказать о желтом, фиолетовом и зеленом – компания выбрала мягкую палитру. И у нее в очередной раз получилось выделиться среди всех конкурентов, поэтому для большинства пользователей ответ на вопрос почему стоит купить iPhone 11, очевиден. Это просто лучший смартфон на сегодня: стильный, быстрый и доступный.