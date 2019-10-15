Почему от восторга мы покрываемся мурашками

Обычная реакция на холод, «гусиная кожа» также связана с эмоциональным чувством восхищения и не может быть сымитирована. С физической точки зрения, мурашки на коже появляются тогда, когда мускулы под кожей сокращаются, заставляя волоски человека выпрямиться и встать вертикально.

Краткое обобщение

Гусиная кожа может появиться сразу после эмоционального всплеска, который может включать в себя такие чувства, как страх, удивление, готовность к обороне и восхищение

Физическая реакция может быть вызвана присутствием «сильного другого»

Связь эмоций с гусиной кожей, возможно, развилась для стабилизации социальных иерархий

Гусиная кожа часто представляет собой нечто вроде оргазма кожи, причиной которому может быть эмоциональный всплеск, вызванный «сильным другим», согласно данным недавних исследований.

Исследование, посвящённое научным и социальным аспектам гусиной кожи, обнаружило, что эта распространённая форма физиологической реакции связана с чувством благоговения. А также, что эта реакция не может быть сымитирована.

Исследование, опубликованное в журнале «Motivation and Emotion», помогает понять, каким образом защитный механизм, оберегающий тело от холода, возникает и в моменты потрясения.

«Мы предполагаем, что гусиная кожа может быть начальной реакцией: смесь страха, удивления и готовности к обороне, которая заменяется положительной оценкой, тем более положительной, что она возникает на контрасте перехода от плохого к хорошему», говорит соавтор статьи Ричард Смит.

Мурашки на коже возникают в результате столкновения нашей реакции «Бей или беги», даже если эмоциональный выплеск происходит от чего-нибудь безобидного, например, музыкального выступления, объясняет Смит, профессор факультета психологии Университета Кентукки.

««Сильный другой» имеет способность причинить вред, но он этого не делает, опираясь на нашу подчиняющуюся реакцию», говорит он. «Начальная реакция «Бей», после позитивной оценки, исключает реакцию «Беги». И эта позитивная оценка может быть более сильной благодаря контрасту».

С физической точки зрения, мурашки на коже появляются тогда, когда мускулы под кожей сокращаются, заставляя волоски человека выпрямиться и встать вертикально. Это полезно для выживания животных, покрытых мехом или волосами, замечают авторы, поскольку гусиная кожа помогает сохранять тепло тела. Это объясняет, почему мы покрываемся ею, когда внезапно оказываемся на холоде.

Однако, мурашки также связаны и с сильными эмоциональными переживаниями.

В целях исследования, учёные попросили участников вести в течение четырёх недель журнал, в котором детально описывались подробности каждого случая появления у них гусиной кожи, а также ставилась оценка силы эмоциональных переживаний в этот момент.

Восхищение оказалось второй по частоте реакцией, которая вызывала гусиную кожу, а третьей – чувство холода. Интенсивность гусиной кожи оказалась также позитивно связана с чувством благоговения, но негативно – с чувством зависти.

Отсутствие гусиной кожи в случае зависти весьма примечательно, поскольку и восхищение и зависть – это эмоции, которые могут возникнуть в результате наблюдения, или иначе говоря, переживания сильного другого. Восхищение, однако, призвано стабилизировать социальные иерархии, в то время как зависть подрывает их.

Джонатан Хайдт, профессор деловой этики из Школы бизнеса Стерна при Университете Нью-Йорка, вместе со своим коллегой Дакером Кельтнером, уделили большое внимание пристальному изучению чувства восхищения. Это чувство может иметь свои корни в эмоциональной реакции на сильных, и соответственно потенциально опасных особей, на лидеров, объясняет доктор Хайдт.

«Возможно, именно ощущение страха частично связывает благоговение и мурашки на коже, вдобавок к общему эффекту всплеска эмоций», говорит Ричард Смит.

«Согласно взглядам местных эволюционных психологов, и выводам докторов Хайдта и Кельтнера, мы подчёркиваем адаптивную природу социальных иерархий, которая, по всей видимости, может работать успешно только в том случае, если подчинённые особи согласны занимать подчинённую позицию в присутствии более сильных», добавляет Смит. «Если появление мурашек на коже способствует чувству трепета как реакции на сильного другого, что означает собой позитивную оценку, то они работают на поддержание социальных иерархий».

Другие исследования связывают мурашки на коже со стимуляцией симпатической нервной системы, тесно ассоциированной с реакцией «Бей или беги». Подобный эмоциональный всплеск может оказывать влияние на приток крови к мозгу, связанный с ощущениями вознаграждения, мотивации и воодушевления. А поскольку данная реакция представляет собой нечто вроде ментального рефлекса, вызванные восхищением мурашки не могут быть сымитированы.

Гусиная кожа, таким образом, представляет собой нечто вроде детектора лжи. Доверительно делясь своими ощущениями с другими людьми, мы укрепляем связи между собой и ними.

Сева Бардин

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