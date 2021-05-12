Почему нам снятся сны о том, что партнер нам изменяет

Так что же значит видеть во сне измену вашего партнера и почему ваш мозг так нехорошо вас обманывает? По словам аналитика сновидений Лаури Куинн Лёвенберг, видеть, как вам изменяют — одно из пяти самых распространенных сновидений, согласно признаниям ее клиентов. Кроме того, что такие сны несомненно расстраивают и вызывают реальное беспокойство при пробуждении, они часто предназначены для того, чтобы выявить основные проблемы в ваших отношениях, которые могут оставаться незамеченными в дневное время.

Вот почему их полезно «проанализировать» на предмет скрытых сообщений.

Возможно, сон о том, что ваш партнер изменяет, является попыткой раскрыть одну из проблем, перечисленных ниже. Воспользуйтесь ею, чтобы поговорить с партнером, выяснить первопричину и придумать способы, которые помогут вам почувствовать себя лучше.

Вы боитесь измен

По мнению Лёвенберг, это наиболее вероятное объяснение. Если вам часто снятся сны об измене, это может быть связано с тем, что вы не уверены в своих отношениях или боитесь, что ваш партнер найдет кого-то «лучше».

Нелегко признавать, что вы не уверены в партнере. Но если вы сможете снять «камень» с души и рассказать партнеру, что вы чувствуете, это может привести к большему доверию и пониманию — и сны об измене вас не будут больше беспокоить.

Вам изменяли раньше

Если ваш партнер изменял раньше, сон об измене может указывать на то, что доверие еще не восстановлено. Если вам изменял предыдущий партнер, вы можете опасаться, что ваш нынешний партнер поступит так же.

Одиночные сны об измене не обязательно являются признаком проблемы. Но, если такие сны продолжают сниться, стоит подумать о том, как измена оказала влияние на вашу жизнь и, возможно, обратиться за помощью к психологу. После этого вы и ваш партнер сможете придумать способы, которые помогут укрепить чувство доверия в ваших отношениях.

В отношениях есть «третий лишний»

Даже если у вашего партнера нет интереса на стороне, вы все равно можете почувствовать, что кто-то или что-то встает между вами. Это может быть его друг, или работа, и даже собака — все, что заставляет вас чувствовать себя покинутой и лишенной внимания, говорит Лёвенберг.

В этом случае сон служит сообщением вашего подсознания о том, что вы чувствуете себя одинокой или отвергнутой, или что ваши отношения в настоящее время неустойчивые.

Опять же, лучше всего поговорить с партнером о своем чувстве и придумать способы проводить больше времени вместе.

Вы чувствуете, что вас предали

В этом случае смысл вашего сна может заключаться в том, что вы чувствуете отсутствие понимания, доброжелательного общения или уважения. Как только вы поговорите об этом на чистоту с партнером, такого рода сны перестанут вас беспокоить.

Вы боитесь, что вас бросят

Вы тревожитесь о том, что, если ваш партнер изменяет, это положит конец вашим отношениям, и эта мысль тяготит вас.

Общение с психологом поможет понять, откуда берутся эти страхи. И опять же разговор со своим партнером будет весьма полезен.

Вы не доверяете друг другу

«Сон о том, что ваш партнер вам изменяет, свидетельствует о подрыве доверия», — утверждает Майкл Сили, опытный семейный психотерапевт. Тут следует подумать о тех сторонах ваших отношений, где вы не полностью доверяете друг другу.

Если вам кажется, что вы недостаточно поддерживаете друг друга, постарайтесь быть более открытыми и честными друг с другом, чтобы укрепить эту сторону ваших отношений.

Это всего лишь подозрения

Хорошая новость заключается в том, что такие сны редко являются признаком настоящей измены. Они могут присниться кому угодно, даже тем, кто находится в самых надежных отношениях. Но если они снятся опять и опять – или, если ни одна из вышеупомянутых причин не подходит, — подумайте о возможности того, что у вашего партнера действительно эмоциональные или физические связи.

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