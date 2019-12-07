Почему мужчины влюбляются быстрее, чем женщины

«Я люблю тебя». Практически во всем мире распространено заблуждение, что чаще всего именно женщины очертя голову выпаливают эту классическую декларацию из трех слов, в отчаянных попытках понять, «кто мы» и «куда мы идем». В это трудно поверить, но научные исследования доказали обратное: гетеросексуальные мужчины склонны влюбляться или, по крайней мере, думать, что они влюблены, гораздо быстрее, чем их возлюбленные.

В ходе одного из таких исследований были опрошены 172 студента обоих полов.

«Мужчины, – говорится в отчете, – сообщали о своей влюбленности и признании в своих чувствах раньше, чем женщины. Эти результаты указывают на то, что женщины, возможно, не такие уж рабы собственных эмоций, как принято считать».

Этот вывод противоречит предвзятым представлениям большинства студентов, рассказывает автор исследования, психолог Марисса Харрисон.

«Согласно общепринятой точке зрения, женщины эмоциональны, причем иногда чрезмерно, и часто опрометчивы, – сказала она в интервью американскому феминистскому изданию Broadly. – И мужчины и женщины, принимавшие участие в нашем исследовании, были убеждены, что женщины влюбляются и решаются признаться в своих чувствах, как правило, быстрее, чем мужчины».

Лондонский психолог Нил Ламонт, полагает, что в большинстве своем люди считают мужчин прагматичными или даже более того, склонными избегать серьезных обязательств.

«Однако, значимые отношения для мужчин не менее важны, чем для женщин. И хотя социальные и культурные нормы, возможно, диктуют, что мужчины должны быть сильными и стойкими, на самом деле понятие «хорошо прожитая жизнь» для мужчин обычно включает глубокие и полноценные любовные отношения».

Отвечая на вопрос, почему мужчины влюбляются быстрее, Марисса говорит, что сама эволюция вложила в женщин больше осторожности, и на то есть весьма веская причина.

«Я думаю, что женщины неосознанно откладывают любовь и секс, в отличие от мужчин. Дело в том, что их ставка гораздо выше, имея в виду репродуктивные потери в случае половой связи не с тем мужчиной. Ведь они рождаются с конечным числом яйцеклеток, в то время как мужчины способны ежедневно производить миллионы сперматозоидов».

Если женщина вступает в связь и беременеет от недостойного партнера, а затем оказывается вынуждена воспитывать ребенка без помощи мужа, это требует от нее огромных затрат времени и сил, не говоря об эмоциональном стрессе.

Психолог из Лондонского медицинского центра Ингрид Коллинз говорит, что мужской тип поведения демонстрирует закон природы, который повсеместно проявляется в животном мире.

«Мужчина, как правило, охотник, и он более склонен к спонтанным вспышкам чувств. Женщина же в большинстве случаев сосредоточена на долгосрочных отношениях и на стабильности, потому что так лучше для воспитания детей», – поясняет она. «Если этого недостаточно, чтобы разрушить романтические заблуждения, мужская «способность быстро влюбляться», возможно, является также способом завоевания территории, считает Ник Ламонт. – Для мужчин главной целью подсознательно является как можно более быстрая связь с минимальным давлением моральных установок, в то время как у женщин отношения связаны с большими физическими и эмоциональными инвестициями».

Что же касается самого акта признания, произнесения слов «я люблю тебя», Нил склонен считать, что мужчины, как правило, делают это первыми, потому что рискуют гораздо меньше, чем женщины.

«Возможно, женщины часто бывают не готовы выразить свои заветные чувства и эмоции до тех пор, пока не почувствуют себя в безопасности и не убедятся в надежности отношений достаточно, чтобы признаться в любви. Дело в том, что само по себе признание делает их уязвимыми, поскольку они никогда не могут быть уверены, что мужчина чувствует то же самое».

Если оставить в стороне эволюционный эссенциализм, возможно, еще одной причиной данного феномена является то, что в процессе воспитания мужчин просто учат доминировать.

«Можно сказать, что одними из главных черт «мужского характера» всегда считались целеустремленность и лидерство, так что социальные нормы также играют здесь решающую роль».

Однако, сам факт того, что мужчина чувствует себя влюбленным, вовсе не гарантирует, что эта влюбленность продлится долго.

«По моему опыту психотерапевта, мужчины гораздо более склонны быстро «вспыхивать» страстью, по сравнению с женщинами, но при этом не менее склонны постоянно смотреть по сторонам в поисках другой цели», – говорит Ингрид Коллинз.

Хотя исследования Мариссы не касались вопроса о том, кто быстрее охладевает к партнеру, исследователь полагает, что мужчины склонны прекращать отношения легче, чем женщины.

«Например, мужчина может заниматься сексом с пятью женщинами одновременно, и все они, теоретически, могут забеременеть от него, в то время как женщина также может заниматься сексом с пятью мужчинами одновременно, но способна забеременеть лишь от одного из них», – говорит она.

Впрочем, по словам Мариссы, это вовсе не означает, что любовная неверность может – или должна – быть оправдана инстинктом выживания.

«Сегодня, если мужчина испытывает серьезные чувства к женщине, и наоборот, лобная доля мозга современного человека должна позволить ему, вопреки инстинктам, сохранить свою привязанность. То есть, я хочу сказать, что сформированные эволюцией особенности вовсе не дают мужчине «лицензию» на измену или отказ от отношений».

Вывод: мужчины не могут оправдывать свою неверность своими инстинктами, связанными с «выживанием вида», или законами эволюции, хотя бы по той простой причине, что они больше не являются пещерными людьми, и их мозг с тех пор вполне достаточно развился, чтобы они могли контролировать свои желания.

Однако, они все же чаще первыми произносят «я тебя люблю».

Игорь Абрамов

Источник