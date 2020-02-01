Почему бронзовая медаль обычно радует больше, чем серебряная

На первый взгляд может показаться, что радость от победы тоже распределяется в соответствии с достоинством медали, то есть самый счастливый – обладатель золота, а меньше всех удовлетворен бронзовый призер. Как ни странно.

Как известно, на Олимпийских состязаниях золотая, серебряная и бронзовая медаль достается спортсменам, занявшим соответственно первое, второе и третье место. На первый взгляд может показаться, что радость от победы тоже распределяется в соответствии с достоинством медали, то есть самый счастливый – обладатель золота, а меньше всех удовлетворен бронзовый призер.

Как ни странно, многочисленные исследования показали, что это не так. Спортсмен, который завоевал бронзовую медаль, почти всегда чувствует себя более счастливым, чем тот, кто стоит на пьедестале почета ступенькой выше. За этим феноменом кроется один из многочисленных парадоксов человеческой психологии.

В одной из реприз знаменитого американского стенд-ап комика Джерома Аллена Сайнфелда были любопытные строки. «Ты выиграл золото – ты чувствуешь себя отлично. Ведь ты получил то, за что так упорно боролся. Ты выиграл бронзу – ты думаешь, «ну, что же, я все-таки получил медаль, вошел в число победителей, могло быть хуже». Однако, все по-другому, если ты выиграл серебро. В твоей голове звучит что-то вроде этого: «Поздравляю! Ты почти победил. Ты пришел первым среди всех проигравших. В общем, парень – ты лузер номер один».

В 1995 году психологи из Корнелльского университета Виктория Мендес и Томас Джилович объединили усилия с коллегой из университета Толедо Скоттом Мэди, чтобы выяснить, на самом ли деле спортсмены воспринимают победу именно так.

Для своего исследования, результаты которого затем были опубликованы изданием Journal of Personality and Social Psychology, ученые смонтировали фильм из фрагментов видеозаписей с изображением приблизительно сорока серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр 1992 года. Они создали видеозаписи в двух версиях. На первой была запечатлена непосредственная реакция спортсменов на объявление результата сразу после события, а на второй – поведение победителей во время церемонии вручения медалей через несколько часов после этого.

Затем группе аспирантов было предложено присвоить каждому увиденному спортсмену рейтинг психологического состояния по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствовал страданию, а 10 – экстазу. Разумеется, участникам эксперимента ничего не сказали о том, кто из спортсменов какое место занял.

Результаты опыта показали, что бронзовые призеры оказались гораздо более удовлетворенными, чем серебряные. Участники присвоили обладателям третьего места оценку 7,1 за непосредственную реакцию на результат, и 5,7 – за поведение на пьедестале почета, в то время как рейтинг серебряных призеров составил 4,8 в первом случае, и всего 4,3 – во втором. После соревнований по дзюдо на Олимпийских играх 2004 года в Афинах было проведено аналогичное исследование, и его результаты практически полностью подтвердили выводы десятилетней давности.

Авторы исследования 1995 года объяснили такую парадоксальную реакцию спортсменов психологическим явлением, которое называется «контрфактуальным мышлением». Суть феномена в том, что человек вместо объективного восприятия событий, сравнивает их с тем, что «могло бы быть» или «должно было быть».

В случае с серебряным призером, контрфактуальное мышление приводит его, вероятно, с следующему выводу: «Я мог выиграть, занять первое место, если бы выступил чуть-чуть лучше». Что касается бронзового призера, его восприятие тоже искажается контрфактуальным мышлением, но в противоположную сторону: «Я чуть было не остался вообще без медали».

Именно в этом заключается огромная разница между их реакцией. Она-то и объясняет, почему серебряный призер бывает, как правило, гораздо менее удовлетворен результатом, чем бронзовый. Авторы статьи, посвященной этому эффекту, в онлайн-журнале Scientific American, пришли к выводу, что «бывают случаи, когда «меньше» на самом деле означает «больше».

Надежда Василенко

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