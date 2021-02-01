Плохие привычки, от которых необходимо избавиться ради так важного сейчас иммунитета

Считалось, что занятия спортом укрепляют иммунитет. Это верно, однако не всегда физические упражнения полезны для нашего организма, утверждает японский профессор. Напротив, в некоторых случаях он может стать причиной стресса, который, в свою очередь, делает нас уязвимыми перед заболеваниями.

Вэтой статье мы расскажем вам о здоровье и медицине в форме вопросов и ответов. Надеемся, они уже сегодня помогут вам в уходе за здоровьем!

Вопрос: На фоне пандемии нового коронавируса большинство людей хочет укрепить иммунитет. Что не подходит для правильного функционирования иммунитета?

(1) Уход от чрезмерного стресса;

(2) Ежедневные длительные занятия активным спортом;

(3) Принятие теплых ванн;

(4) Ранний подъем и принятие солнечных ванн.

Ответ и разъяснения

Правильный ответ: Активность, не подходящая для укрепления иммунитета — это ежедневные длительные занятия активным спортом.

На фоне распространения эпидемии нового коронавируса многие люди хотят узнать, как повысить защитные функции организма.

По словам приглашенного профессора Центра изучения иммунитета при Осакском университете Масаюки Миясака (Masayuki Miyasaka), важно избегать излишнего стресса и улучшать кровообращение в сосудах и лимфатической системе.

При накапливании стресса вырабатывается гормон, снижающий количество иммунных клеток

Важно избегать стресса, поскольку при его нарастании вырабатывается много гормонов коры надпочечников под названием кортизол.

«Кортизол — это гормон, который уменьшает количество всех клеток, связанных с работой иммунитета. Было доказано, что повышенный уровень кортизола вызывает симптомы стресса. При стрессе может появиться лабиальный герпес; также можно легко простудиться. Я думаю, со многими из вас происходили подобные вещи», — отмечает Миясака.

В свою очередь, важно улучшать кровообращение в сосудах и лимфатической системе, поскольку лимфоциты получают возможность патрулировать каждую клетку тела. Им проще поразить болезнетворные микроорганизмы при встрече с ними.

«Лимфоциты участвуют в работе иммунной системы. Они являются одним из видов белых кровяных телец. Лимфоциты патрулируют все тело, многократно входя и выходя из лимфоидных тканей (лимфатических узлов, миндалин и так далее), пораженных патогенами через кровеносные и лимфатические сосуды. Это означает, что чем чаще лимфоциты встречаются с болезнетворными микроорганизмами, тем эффективнее они их уничтожают. Поэтому важно улучшить кровообращение и поток лимфоцитов, чтобы они циркулировали по всему телу», — говорит профессор.

Умеренные физические упражнения позитивно отражаются на иммунитете, однако перегибать палку нельзя

Итак, как улучшить кровообращение в сосудах и лимфатической системе? Ключ к этому — умеренные физические упражнение и небольшое увеличение температуры тела.

Излишне говорить, что многие исследования доказали пользу физических упражнений. Когда вы двигаетесь, частота сердечных сокращений увеличивается, улучшаются кровоток и лимфоток, что положительно влияет на ваш иммунитет. Более того, в результате упражнений вырабатываются гормоны и цитокины, регулирующие иммунитет.

«Во время физических упражнений мышцы и кости производят элемент, который регулирует иммунитет. Это — цитокин, гормон, который действует как смазка, обеспечивающая правильную работу иммунной системы. Если цитокина слишком много, происходит явление, при котором иммунитет выходит из-под контроля и отрицательно влияет на организм (так называемый «цитокиновый шторм»). Однако, если его количество на умеренном уровне, врожденный и приобретенный иммунитет работают как надо. Во время упражнений задействуются мышцы и кости, благодаря чему вырабатывается нужное количество цитокина, и иммунная система начинает функционировать гладко», — подчеркивает профессор.

Физическая нагрузка не означает тяжелые и многочасовые ежедневные тренировки. В зависимости от возраста и состояния здоровья стресс может вызвать даже бег трусцой, поэтому достаточно даже пеших прогулок. При этом рекомендуется немного увеличить темп, чтобы участилось дыхание. Следует следить за временем, чтобы нагрузка не была чрезмерной. Дело в том, что, если переусердствовать, это неизбежно выльется в стресс.

«Активные занятия спортом в течение нескольких часов вызывают стресс как с точки зрения физических кондиций, так и с точки зрения психологии. Если сравнить состояние людей, которые получили слишком большую нагрузку, умеренную нагрузку и тех, у кого она вообще отсутствует, то люди, умеренно занимающиеся спортом, практически не болеют респираторными заболеваниями. И наоборот, таким заболеваниям подвержены особенно те, чей организм испытывает чрезмерные нагрузки», — говорит Миясака.

Наиболее вероятная причина — кортикостероид кортизол, который вырабатывается при излишнем стрессе. Как мы уже отметили выше, если при стрессе поднимается уровень кортизола, функции иммунных клеток снижаются.

«Более того, тяжелые упражнения резко уменьшают количество клеток, связанных с врожденным иммунитетом. Это — так называемые природные клетки-киллеры», — поясняет профессор.

Природные клетки-киллеры — это клетки, которые обнаруживают болезнетворные микроорганизмы, а также другие инородные тела и поражают их. Они также уничтожают раковые клетки, поэтому, если из-за стресса их количество уменьшается, они не успевают за ростом объема раковых клеток. Вот почему говорят, что стресс может вызвать рак.

«Считается, что у профессиональных спортсменов низкая продолжительность жизни. Поэтому важно не переусердствовать», — отмечает Миясака.

Если немного поднять температуру тела, повышается функциональность лимфоцитов

По словам профессора Миясака, увеличение температуры тела также способствует кровообращению в сосудах и лимфатической системе.

«Лабораторные исследования показали, что при температуре выше 37 градусов по Цельсию лимфоциты увеличивают свою способность вырабатывать различные цитокины. Например, при простуде повышается температура тела. Суть в том, что цитокины, вырабатываемые лимфоцитами, воздействуют на мозг с тем, чтобы он поднял температуру тела. Жар — это одна из защитных функций для увеличения эффективности лимфоцитов. Поэтому предполагается, что при небольшом увеличении температуры тела растет сила иммунитета в целом. Для легкого увеличения температуры помимо физических упражнений я рекомендую также принимать ванны», — советует профессор.

Что касается ванн, то, как и в случае с излишними занятиями спортом, не стоит слишком усердствовать с увеличением температуры тела. Вода не должна быть слишком горячей, чтобы это не привело к стрессу.

«Если долго находиться в горячей воде, это негативно отражается на протеине, содержащемся в организме. Возникает стресс. Но многое зависит от личных предпочтений. Кто-то любит, когда температура воды составляет 42 градуса, а кто-то предпочитает 37 градусов. Универсальной температуры нет, поэтому ориентируйтесь на то, чтобы вам было комфортно», — предупреждает Миясака.

Кроме того, для поддержания правильного баланса функций иммунитета также важно соблюдать режим, чтобы не сбивались биологические часы. Избегайте стресса, делайте умеренные физические упражнения и соблюдайте режим… Именно сейчас необходимо придерживаться правильного образа жизни и поддерживать функции иммунитета, который защищает нас.

Мика Танака (Mika Tanaka)

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