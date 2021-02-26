Планшет Lenovo Ideapad: в чем его преимущества

Планшеты, как и мобильные телефоны, прочно вошли в нашу жизнь. В последнее время большим спросом пользуется планшет lenovo ideapad, заказать который можно в интернет-магазине. Чем так популярен планшет Lenovo Ideapad? Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим подробнее, что он собой представляет.

Основные характеристики:

операционная система – Android 7;

диагональ экрана – 8 дюймов;

разрешение – 1280х800 пикселей;

тип матрицы – IPS;

оперативная память – 1 Гб;

встроенная память – 16 Гб;

слот расширения памяти – microSD (до 128 Гб);

графика – Mali-T720;

количество ядер – 4;

время автономной работы – до 10 часов;

фронтальная камера – 2 Мп;

тыловая камера – 5 Мп;

внешние порты – micro-USB 2.0, 3,5 mm;

масса – 320 г;

размеры – 209х123х8,9 мм.

Планшет Lenovo Ideapad влюбляет в себя с первого взгляда. Благодаря яркому экрану он не останется незамеченным. На таком дисплее хорошо смотреть фильмы, просматривать фотографии, читать электронные книги, да и работать на нем приятнее. Благодаря адаптеру Bluetooth можно использовать беспроводные наушники, а модуль Wi-Fi позволяет подключаться к интернету. Этим устройством могут пользоваться как взрослые, так и дети. Работать, учиться, играть, снимать фото и видео, общаться в социальных сетях и многое другое. Планшет многофункциональный, очень удобный в использовании.

О компании

Lenovo Group Limited – это компьютерная компания Китая, зарегистрированная в Гонконге. Ее операционные центры находятся по всему миру. Lenovo – крупнейший производитель компьютерной техники, входит в список Fortune Global 500. Под торговой маркой выпускают настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты.

Преимущества планшета Lenovo Ideapad

Высокая четкость изображения. HD-дисплей (1280х800) имеет широкий угол обзора и дает большую цветовую насыщенность. В результате получаем идеальное качество изображения.

Объемный звук. Технология Dolby Atmos обеспечивает прекрасное звучание независимо от того, в наушниках вы или без них.

Высокая производительность. Достаточное количество оперативной и внутренней памяти в совокупности с 64-разрядным процессором позволяют планшету быстро справляться с поставленными задачами.

Возможность создания нескольких учетных записей. На одном устройстве все члены семьи могут создавать собственные учетные записи со своим паролем, настройками и аккаунтами.

Планшет нам пригодится и в учебе, и в работе, и для отдыха. Больше смартфона, но меньше ноутбука, он не займет много места. Данную технику удобно брать с собой в дорогу. При этом она имеет эффектный дизайн и легко размещается в руках.

В магазине Stylus можно купить планшет Lenovo Ideapad по доступной цене. Осуществляется доставка по всей территории Украины. Оплатить покупку можно через карточку при оформлении заказа. Есть возможность произвести оплату наличными при получении товара. В любом случае вы получите качественную технику, которая будет вас устраивать по всем параметрам.