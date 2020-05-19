Пицца – самое популярное блюдо в мире

В современном мире тяжело найти заведение, в котором бы не предлагали пиццу. Существует огромное разнообразие, благодаря чему каждый человек может подобрать наиболее оптимальный для себя вариант.

Первое специализированное заведение была открыто в 1738 году на территории Неаполя. Сегодня же в Италии можно найти десятки тысяч пиццерий, которые каждый год изготавливают более 2 млрд 500 млн единиц. Больше итальянцев продают мучное изделие американцы. Более того, каждый октябрь в Америке считается месяцем пиццы: в штатах проходят ярмарки и фестивали, призванные показать любовь местного населения к этому итальянскому деликатесу.

В США хорошо налажена система доставки продукта. Почти в любую часть района можно организовать доставку за 20-30 минут. И не везде это компактная лепешка в небольшой коробочке. К примеру, в Маунт-Плезант поклонники и любители могут заказать изделие с диаметром в 1,2 метра.

Человек, который специализируется на приготовлении блюда, называется пицайоли. Самым профессиональным работником считается сотрудник компании Domino`s, который смог сделать три большие пиццы за 50 секунд.

Самой дорогой считается пицца, которая получила название Людовик XIII. Ее стоимость составляет более 8 тысяч евро, а столь высокая цена обусловлена выбором изысканных ингредиентов.

Данное блюдо является настолько популярным и востребованным, что Дучо Креши выпустил даже парфюм с ароматом итальянской пиццы. В истории также известен случай, когда доктор прописал продукт вместо лекарства. Из-за расширения вен мальчику необходимо было употреблять пищу с большим количество холестерина. Уникальные свойства изделия в значительной степени снижают риск образования раковых клеток в пищеводе. Медики в США провели исследования и пришли к выводу, что подобные мучные продукты существенно снижают вероятность инфаркта.

Самым известным праздником является Pizzafest, который проходит в Италии. На эту ярмарку приезжают туристы со всего мира, чтобы попробовать самые изысканные и уникальные сорта. Если верить статистике, каждый житель Старого Света ежегодно употребляет до 300 кг продукта. Люди, которые не отличаются выдающимися кулинарными способностями, могут заказать специальные аппараты для автоматической готовки. Необходимо только положить все ингредиенты и нажать на кнопку приготовления.

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