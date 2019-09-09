«Это тянет на Оскар»: Питбуль притворяется мертвым, когда ему подстригают когти

Берегись, Хоакин Феникс. Кажется, в этом году у тебя новый соперник в борьбе за «Оскар».

На опубликованном на Imgur видео, которое собрало уже почти 7,5 млн. просмотров, питбуль показывает, что готов буквально на все, чтобы не дать хозяйке подстричь ему когти — и изображает обморок.

Первые несколько секунд пес просто игнорирует женщину, отказываясь протягивать ей лапу по команде и невозмутимо глядя в одну точку, а затем с драматизмом истинной звезды кино падает на спину, задирая лапы и прикидываясь умершей.

Владелицу это, впрочем, не смущает: она как ни в чем не бывало принимается подстригать когти собаке, которая все еще не думает шевелиться.

Ролик собрал уже сотни комментариев. Большинство пользователей пророчат питбулю карьеру в кино и хвалят хозяйку за находчивость: в конце концов, фальшивый обморок питомца ее не остановил.

«Мой пес меня даже близко в таких случаях не подпускает, — отмечает один — так что вы, считайте, вышли из боя победительницей».

«Мой собака «умирает», когда приходит время купаться. — добавляет другой — Смотрит на меня точно таким же взглядом».

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