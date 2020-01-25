Маршрут, проложенный по давно забытым и труднопроходимым тропам, открывает всю красоту Альп. У туристов появляется отличная возможность посетить сразу три страны: Швейцарию, Францию и Италию. Каждый день будет наполнен впечатлениями. В такой поездке вы не сможете сидеть на месте и просто наслаждаться свежим воздухом или живописными красотами долин и склонов, но постоянные спуски и подъемы никого не оставят равнодушным.

У вас появится возможность побывать в разных сезонных поясах. На вершинах и перевалах снег практически не тает, а в долинах цветут цветы, и трава поднимается выше пояса. Горные озера будут сменяться высокогорными склонами, ледники – цветущими берегами, а на пути будут появляться мелкие деревушки со своими устоями и традициями.

А вокруг будут горы – большие, скалистые и полные тайн. Пейзажи и цвета сменяются молниеносно и каждый день отличается от вчерашнего.

Если вы хотите ощутить всю красоту этого края и увидеть своими глазами всё, о чём рассказывают путеводители, то не теряйте время и присоединяйтесь к нам. С планом похода можно ознакомиться тут: https://goodway.club/hiking/around-montblanc/.

Что интересного встретиться на пути?

Перечислить всё, что туристы увидят во время похода очень сложно. Потому что каждый камень, дерево и цветок таят огромное количество тайн и легенд. Местные жители охотно делятся своими знаниями, но никто не может передать всю красоту края и никакие слова не опишут это необычное и удивительное местечко.

Поход начинается с горнолыжного городка Шамони. Сразу же становится понятно, что вы находитесь в самом сердце Альп. Вокруг горы и ничего кроме гор. Только небольшие живописные домики и узкие улочки отвлекают от дикой и необжитой природы края. И тут начинается всё самое интересное.

Туристы могут задать себе вопрос, что такого удивительного они могут увидеть на своём пути и какие достопримечательности можно посмотреть, ведь вокруг только природа? Но, даже в таком месте, где скалы окружают пространство и сжимают в тиски, можно сделать тысячи снимков и запомнить путешествие на всю жизнь.

Перевал Бельвью

Этому месту сложно не уделить внимание. Тут очень красиво. Основной достопримечательностью считается трамвай Монблана. Это последняя зубчатая железная дорога, которая была построена во Франции.

На канатной дороге, в старом и расписном вагончике можно подняться на смотровую площадку и посмотреть на могущественные Альпы.

Водопад Комбе Ноир

К водопаду добираются по специальному мосту. Место, действительно, удивительное. Недалеко от водопада раскинулись высокогорные деревушки, которые чем-то напоминают старые поселения. За ними открывается густой лес, ну и, конечно же, чистая река с прозрачной питьевой водой.

Перевал Коль де Гранд Ферре

Перевал несложный, но очень живописный. На нем нет снега, зато всё вокруг покрыто травами и благоухающими цветами.

Альпийские ледники

По сложной каменистой тропе стоит подняться наверх, чтобы оказаться в ледниках. Стоит взглянуть вниз и понять, что весь сложный путь был проделан не зря.