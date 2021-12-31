В нашем бюро в Киеве вы можете заказать перевод свидетельства о рождении с последующим нотариальным заверением этого документа. Мы имеем большой опыт работы с различной документацией и предоставляем услуги перевода http://translation.center на широкий спектр языков, включая английский, французский, итальянский, немецкий, русский и другие. Также осуществляем перевод иностранных свидетельств на украинский.

Когда может потребоваться перевод свидетельства о рождении

Свидетельство о рождении – один из основных документов, требуемых:

● при оформлении гражданства;

● получении визы;

● подготовки пакета документации для получения вида на жительство;

● при регистрации брака за рубежом и не только.

Переведенный документ с нотариальным заверением http://dpereklad.zp.ua/notarialnoe-zaverenie может потребоваться для предоставления в самые разные учреждения Украины и других стран.

Особенности перевода свидетельства о рождении

Соблюдение требований к переводу этого типа документации позволяет избежать в будущем проблем при подаче переведенного свидетельства в консульство, различные министерства и другие инстанции. Это существенно сэкономит ваше время.

Готовая работа в обязательном порядке должна включать:

● полный перевод всех надписей и дат, содержащихся внутри печатей и штампов (при наличии печати на обратной стороне документа, она также подлежит переводу на указанный язык);

● максимальное сохранение структуры документа в процессе перевода свидетельства о рождении;

● грамотный перевод фамилии, имени и отчества в соответствии с требованиями к их написанию латиницей.

После завершения работы переводчика выполняется вычитка готового документа, при необходимости в него вносятся коррективы. Впоследствии оформляется нотариальное заверение переведенного свидетельства http://lcm-company.com/translate.

Почему вам стоит обратиться в наше бюро?

Мы постоянно работаем с разными видами документации, хорошо знакомы со спецификой перевода и заверения свидетельств с учетом требований, предъявляемых к этим документам в стране, где они будут предъявляться.

Обращение к нам поможет сэкономить время и не беспокоиться о качестве полученного результата. Сотрудничество с квалифицированными нотариусами Киева позволяет нам заверять переведенные свидетельства и справки в кратчайшие сроки.

Чтобы заказать услугу, просто свяжитесь с нами онлайн или по указанным на странице телефонам. Для принятия заказа в работу нам достаточно получить от вас разборчивую фото- или скан-копию свидетельства.