Печатка – оригинальное украшение для солидных мужчин

Дополнять свои образы украшениями и аксессуарами свойственно не только представительницам прекрасной половины человечества, но и сильному полу. Подчеркнуть свой статус можно при помощи различных ювелирных изделий, но наилучшим образом с этой задачей справляются печатки. Мужские перстни изготавливают из различных материалов – драгоценных металлов и уникальных камней.

Варианты ювелирных украшений и их особенности

Печатки с древней историей. Преодолев многовековое расстояние, сегодня они завоевали сердца современных мужчин. Название походит от слова “печать”. На плоскую площадку изделия ранее наносили инициалы, фамильные гербы. Теперь же она может быть идеально гладкой, с геометрическими узорами, гравированной.

Среди ассортимента специализированных торговых площадок можно найти модные кольца-печатки, изготовленные из:

золота – красного, белого, желтого;

серебра.

Встречаются модели, в которых комбинируются различные металлы. Очень изящно и дорого на пальце смотрится серебряный перстень с позолотой, которая придает аксессуару некоего благородства. Бывают изделия с чернением.

Эффектности ювелирным украшениям придают различные вставки, выполненные из полудрагоценных камней, эластичных материалов и минералов. Среди их числа:

агат;

гранат;

фианит;

циркон;

сапфир;

оникс.

Уникальность каждого отдельного наименования обусловлена наличием оригинальных узоров, рисунков, орнаментов, слов на поверхности, рельефных вырезов. Встречаются экземпляры, которые носят после венчания. На них изображены крестики и имеется надпись “Спаси и сохрани”. Получается, что венчальный перстень выполняет еще одну функцию – оберегает своего владельца.

Печатка, как лучшее дополнение уверенного образа

Использовать такие перстни можно мужчинам, юным парням и истинным джентльменам, предпочитающим различные стили одежды.

Классические украшения из золота или серебра с вставками правильных форм подходят лицам, которые занимают высокое положение в обществе и стремятся выглядеть по-деловому. Такие граждане успели достичь в жизни чего-то значимого и желают сообщить это всему миру. Массивные изделия, символизирующие высокий статус, богатство и власть, привлекают к себе внимание. Они подчеркивают вкус и индивидуальность своего обладателя.

Наилучший выбор для приверженцев спортивного стиля – каучуковое кольцо с золотой вставной, которая имеет полые вырезы в виде геометрических элементов. Такое украшение отлично дополнит повседневный образ.