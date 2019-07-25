Печать фотографий в цифровой фотолаборатории
Фотография является способом вспомнить приятные моменты жизни, поэтому иногда хочется не только хранить фото на электронном носителе, но и распечатать их для альбома. Сегодня не нужно тратить время в поисках ателье для печати. Цифровая фотолаборатория RU CAFE выполняет цифровую печать фотографий онлайн с доставкой курьером, также можно забрать их самостоятельно в офисе.
Печать на высококачественной фотобумаге
Фотопечать выполняется на различных типах фотобумаги:
- стандартная светочувствительная бумага от лучших производителей гарантирует безупречную передачу оттенков, четкость и белоснежный оттенок. Фотографии не тускнеют даже при длительном хранении;
- тисненая полуматовая фотобумага доступна в различных размерах и оптимальна для вставки под стекло. Она обеспечивает незначительные блики, картинка выглядит отлично с разных углов обзора;
- глянцевая фотобумага с максимальной плотностью и идеально гладкой поверхностью. Она характеризуется безукоризненной цветопередачей;
- профессиональная фотобумага с шелковистой поверхностью и тиснением, имитирующим ткань. Материал оптимален для печати фото с невысоким разрешением, на нем не остаются отпечатки;
- металлизированная бумага с эффектом, имитирующим перламутровые блики. Причисляется к премиум-сегменту и прекрасно подходит для черно-белой печати.
Заказчик самостоятельно выбирает предпочтительный вариант материала, специалисты могут порекомендовать оптимальный тип фотобумаги для определенных фотографий.
Срочная печать фотографий
Печать фотографий осуществляется в фотолаборатории с современным оборудованием Noritsu 3702HD, которое обеспечивает яркость и насыщенность красок, детализацию изображений и плавные градиенты. Почему стоит заказать печать фотографий в компании:
- срочная печать в течении 1 часа;
- круглосуточное выполнение заказов вне зависимости от выходных и праздников;
- различные типы фотобумаги, включая тисненую и металлизированную;
- возможность заказа онлайн и получения курьером;
- печать различных форматов: от 10х15 до 30х90 см.
Можно заказать распечатку фото с цифровых носителей или пленки. Для срочного заказа достаточно отправить фотографии онлайн и дождаться их доставки курьерской службой. Фотолаборатория поможет пополнить семейный альбом яркими кадрами, которые надолго останутся яркими и насыщенными.