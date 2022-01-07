Что должен знать юридическое и физическое лицо, которое еще никогда не брало кредит для малого бизнеса? Вопросы по кредитам могут быть самые разнообразные, но мы выделим лишь семь основных.

Ответы на популярные вопросы про кредитование

Какой кредит вам нужен? Нужны деньги под проценты, но какой именно вариант выбрать? Для каких целей? Четко определившись с этим, вы можете подобрать наиболее выгодное предложение банка. Ведь часто на некоторые цели кредиты выдаются на льготных условиях. Какие документы нужны для кредита? Как правило, основными документами для получения кредита являются паспорт и справки по заработной плате. Но если сумма большая, вам понадобятся еще и документы на имущество, которое вы будете представлять в качестве залога, дополнительные документы, устанавливающие личность – водительские права, военный билет, ИНН, страховое свидетельство пенсионного страхования. Вопрос: Как взять кредит на выгодных условиях? Для этого нужно искать самому среди многих предложений банков, либо с помощью кредитного брокера. Во втором случае вам придется заплатить ему за работу. Что делать, если банк не дает кредит? Это может быть по некоторым причинам. Основная – недостаточная платежеспособность или плохая кредитная история. Вам поможет брокер, либо можете подать заявления сразу в десять банков самостоятельно. Можно ли брать несколько кредитов? Можно, но ваша плата по кредитам не должна быть более 40% вашего семейного бюджета. Банк может выдавать несколько кредитов одному лицу, если ваша платежеспособность гарантирует возврат долга. Как взять кредит с плохой историей? Если у вас плохая кредитная история, то бесполезно это скрывать. Банку все равно это станет известно. Но не стоит разочаровываться. Вы можете взять кредит в микрофинансовых организациях, у частных лиц, и даже у коммерческих фирм. Такие сделки требуют нотариального оформления и заключения договора займа. Как не попасть к мошенникам? Даже если вы понимаете, что ваш партнер ведет нечестную игру, вы всегда можете себя обезопасить, заверяя нотариально договор займа. А еще не стоит платить вперед за получение денег по кредиту за комиссии и прочие платежи. Это типичная схема работы мошенников.

На многие вопросы по кредиту для малого бизнеса можно получить ответы у специалистов. Кредитные брокеры профессионально помогут вам найти на них ответы.

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