Ответы на популярные вопросы про кредитование
Что должен знать юридическое и физическое лицо, которое еще никогда не брало кредит для малого бизнеса? Вопросы по кредитам могут быть самые разнообразные, но мы выделим лишь семь основных.
Ответы на популярные вопросы про кредитование
- Какой кредит вам нужен? Нужны деньги под проценты, но какой именно вариант выбрать? Для каких целей? Четко определившись с этим, вы можете подобрать наиболее выгодное предложение банка. Ведь часто на некоторые цели кредиты выдаются на льготных условиях.
- Какие документы нужны для кредита? Как правило, основными документами для получения кредита являются паспорт и справки по заработной плате. Но если сумма большая, вам понадобятся еще и документы на имущество, которое вы будете представлять в качестве залога, дополнительные документы, устанавливающие личность – водительские права, военный билет, ИНН, страховое свидетельство пенсионного страхования.
- Вопрос: Как взять кредит на выгодных условиях? Для этого нужно искать самому среди многих предложений банков, либо с помощью кредитного брокера. Во втором случае вам придется заплатить ему за работу.
- Что делать, если банк не дает кредит? Это может быть по некоторым причинам. Основная – недостаточная платежеспособность или плохая кредитная история. Вам поможет брокер, либо можете подать заявления сразу в десять банков самостоятельно.
- Можно ли брать несколько кредитов? Можно, но ваша плата по кредитам не должна быть более 40% вашего семейного бюджета. Банк может выдавать несколько кредитов одному лицу, если ваша платежеспособность гарантирует возврат долга.
- Как взять кредит с плохой историей? Если у вас плохая кредитная история, то бесполезно это скрывать. Банку все равно это станет известно. Но не стоит разочаровываться. Вы можете взять кредит в микрофинансовых организациях, у частных лиц, и даже у коммерческих фирм. Такие сделки требуют нотариального оформления и заключения договора займа.
- Как не попасть к мошенникам? Даже если вы понимаете, что ваш партнер ведет нечестную игру, вы всегда можете себя обезопасить, заверяя нотариально договор займа. А еще не стоит платить вперед за получение денег по кредиту за комиссии и прочие платежи. Это типичная схема работы мошенников.
На многие вопросы по кредиту для малого бизнеса можно получить ответы у специалистов. Кредитные брокеры профессионально помогут вам найти на них ответы.
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