Отправляем срочный денежный перевод за рубеж

Куда желаете отправить?

Платежный сервис доставляет переводы в 34 страны мира. Независимо от того, какое направление вы выберете, деньги дойдут до адресата в предельно короткий срок. Практически всегда сразу после оплаты трансферт готов к выдаче. Это значит, что получатель может отправиться в ближайший пункт обслуживания и забрать его по документу, удостоверяющему личность, и уникальному номеру операции.

Каким способом оформить трансферт?

Через Золотую Корону отправить перевод можно как наличными, так и с карты: на странице https://koronapay.com/transfers/online/ или в мобильном приложении. При обращении в точку участника сервиса при себе помимо суммы необходимо иметь паспорт. Для онлайн-операций он не нужен, зато потребуется компьютер или смартфон с доступом в интернет и карта российского, казахстанского или белорусского банков, поддерживающая протокол безопасности 3-DS.

Что необходимо указать об отправителе и адресате?

Перечень сведений включает:

страна, в которой будет происходить выдача денег;

сумма и валюта получения;

банк, выпустивший вашу карту (в какой стране он находится);

фамилия и имя адресата (для международных денежных переводов обязательно пишутся латиницей как в паспорте или ID-карте);

номер телефона получателя и отправителя;

ФИО того, кто высылает деньги.

Для ряда направлений требуются дополнительные сведения, например, дата рождения или место регистрации и т.д.

Как отправить денежный перевод за рубеж без комиссии?

Сэкономить помогает конвертация, которая происходит по курсу Золотой Короны. Делается это так: отправитель выбирает в качестве валюты получения денежные единицы, отличающиеся от тех, которыми он оплачивает транш. Например, для выдачи указывают доллары, а оплата производится с карты в рублях.

В этом случае при заполнении формы необходимо написать, сколько нужно будет выдать адресату, а сервис рассчитает, сколько будет списано со счета с учетом конвертации.

Курс обмена динамический. Это значит, что периодически он обновляется. Так можно подобрать наиболее выгодную стоимость валюты для совершения перевода.

Если валюта отправки и выдачи одинаковые, тариф на перевод денежных средств через интернет составит 0,99% от суммы (минимум 50 рублей). Так же отправителю предлагается оплатить 99 рублей за уведомление о состоянии транзакции, но этот сбор добровольный.

Сколько хранится перевод?

Многие платежные сервисы предъявляют обязательное условие: забрать деньги в течение суток после доставки. У «Золотой Короны» другие правила. С момента подтверждения оплаты деньги хранятся в Системе в течение 3 лет. В любой подходящий для себя момент адресат может прийти в пункт обслуживания сервиса и забрать их, предъявив паспорт и назвав номер транзакции.

Итак, если вам необходимо срочно выслать сумму другу или родственнику за границу, удобно и выгодно сделать это через «Золотую Корону». Проверьте и убедитесь в этом лично.