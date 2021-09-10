Отопление своими руками или по какому принципу выбирать качественный твердотопливный котел

С подорожанием газа большинство жителей страны стали все чаще отдавать предпочтение автономному отоплению. Даже с учетом того, что на приобретение всего необходимого для запуска собственного отопления требуются порой значительные затраты, это никого не останавливает. Чтобы выбрать качественный котел, стоит учитывать не только производителя оборудования, но и массу нюансов, которые позволят сэкономить на затратах твердого топлива даже в самую холодную пору года.

Типы твердотопливных котлов

Прежде чем подобрать твердотопливный котел для дома, стоит определиться с его типом. Главные два типа котлов – с автоматикой и без нее. Автоматика не так давно стала более популярной, чем классические дровяные типы отопительного оборудования. Поддержание заданного температурного режима реально на протяжении нескольких дней и даже недель. Дровяные котлы без автоматики – более бюджетный вариант автономного отопления. Здесь стоит учитывать, что топлива потребуется значительно больше. Копоти от таких котлов тоже больше, поскольку приходится часто открывать топку котла, чтобы проверить сгорание дров.

Для котлов, работающих на твердом топливе, подойдут:

древесина;

торф;

уголь;

топливные брикеты.

В зависимости от типа котла приходится принимать решение относительно строительства отдельной котельной для установки отопительного оборудования. Чаще это касается именно котлов без автоматики. Для частных домов организация отдельного помещения для оборудования – далеко не проблема. Однако что касается квартиры, то здесь выбор больше выпадаем именно на автоматические модели оборудования.

На что обратить внимание при покупке

Чтобы котел полностью соответствовал желаемому результату, перед покупкой стоит определиться с тем, какое количество квадратных метров помещения он должен будет отапливать. От этого зависит мощность оборудования, которое будет приобретаться. Дополнительно стоит учитывать марку стали, которой покрыты стенки отопительного оборудования. Современные котлы обладают хорошими показателями прочности и износостойкости, даже если это бюджетные варианты. Здесь стоит учитывать именно производителя данного оборудования, поскольку каждый имеет свои представления относительно качества той или иной модели.

Автономное отопление способно покрыть более 65% затрат на оплате коммунальных услуг, поэтому, сколько бы не стоит твердотопливный котел, решение его приобрести, может покрыть затраты уже на протяжении первого года использования.